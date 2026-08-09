وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

اعربت الفنانة وفاء مكي عن ندمها الشديد بسبب عدم إدخار جزءًا من الأموال التي حصلت عليها خلال مشوارها الفني، مؤكدة أنها تشعر بالندم على اتباعها هذا الأسلوب، كما تحدثت عن أمنيتها في إعادة تقديم فيلم «حبيبي دائما» فى مسلسل.

وقالت وفاء مكي خلال لقائها في بودكاست «boom shoot» الذي يذاع على قناة «صدى البلد» وتقديم المذيعة تقى الجيزاوي :"أنا ما حوشتش فلوس من الفن، وكنت ماشية بمبدأ أنفق ما في الجيب يأتك ما في الغيب، لكن ندمت جدًا على الطريقة دي، وما أنصحش حد يعمل زيي".

وعلى الجانب الفني، أعربت وفاء مكي عن أمنيتها في إعادة تقديم فيلم «حبيبي دائمًا» في عمل درامي طويل، مؤكدة أنها تتمنى تقديمه في صورة مسلسل يعيد أجواء الرومانسية إلى الشاشة.

كما كشفت عن رغبتها في العودة إلى تقديم الأعمال الاستعراضية خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن لديها العديد من الطموحات الفنية التي تتمنى تحقيقها.

وفاء مكي تكشف تفاصيل أزمتها فى مسلسل حق عرب

وكشفت الفنانة وفاء مكي تفاصيل أزمتها خلال مشاركتها في مسلسل «حق عرب»، مؤكدة أنها شعرت بالظلم بسبب تراجع مساحة دورها على عكس الاتفاق الذى تم قبل بدء التصوير، مشيرة إلى أنها تحدثت مع الفنان أحمد العوضي والمؤلف محمود حمدان بشأن الأمر.

وقالت وفاء مكي خلال لقائها في بودكاست «boom shoot» تقديم المذيعة تقى الجيزاوي والذي يذاع على قناة «صدى البلد»: «إنها تفجاءت من صغر مساحة دورها فى المسلسل وحاولت التواصل مع مؤلف المسلسل محمود حمدان والفنان أحمد العوضي لكن لم يحدث شيء.

وأوضحت وفاء مكي أنها تواصلت مع أحمد العوضي ولكنه لم يقف بجانبها لكن لا تحمل له اى مشاعر سيئة ومن الممكن إن تتعاون معه فى عمل جديد.

وأضافت وفاء مكي ، معلقة : «أنا نجمة ومش بطلة دور تاني ولا تالت وشلت بطولات فوق من 98 عمل بطولة مطلقة و مينفعش إن أنا بعد ما أرجع، أرجع رجوع أي كلام».

وأشارت وفاء مكي إلى أنها علمت أن حذف مشاهدها كان بناءا على طلب إحدى بطلات العمل ولكنها رفضت الافصاح عن إسمها.

مسلسل فهد البطولة

ومسلسل فهد البطل شارك فى رمضان 2024 من بطولة أحمد العوضي تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وشارك في العمل كل من ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، حمزة العيلي، لوسي، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، أحمد عبد الله محمود، عصام السقا، رباب ممتاز، أحمد ماجد.

ودارت الأحداث حول فهد الذي يعمل حِرَفيًا بمصنع للرخام في منطقة شق الثعبان، وذلك بعد هروبه من عائلته في الصعيد بسبب تعرضه للظلم، ثم يقع في حب زميلته كناريا، لكن المنافسة بينه وبين والدها في سوق الرخام تضع عوائق كبيرة أمام علاقتهما.