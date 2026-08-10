«تنظيم الاتصالات» عن خط عمرو عمارة: العقد صحيح.. وسيتم محاسبة الفرع حال ثبوت إساءة الاستخدام

علق متحدث الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المهندس محمد إبراهيم، خلال تصريحات تليفزيونية، عن واقعة عمرو عمارة المحكوم عليه بالمؤبد قائلا: الشخص المحكوم عليه اشترى خط المحمول من أحد الفروع ببياناته مجاملة لصديقه والعقد صحيح لكنه تركه في الفرع.. ولو ثبت إساءة الفرع استخدام خط المحمول سيتم محاسبته.

وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه إذا اكتشف المواطن وجود خط محمول مسجل باسمه لكنه لا يخصه، يمكنه تقديم شكوى إلى الجهاز، الذي سيتولى فحصها والتأكد من صحة تسجيل الخط والتزام شركة المحمول بالقواعد المنظمة، وفي حال ثبوت وجود مخالفة؛ يتخذ الجهاز الإجراءات اللازمة، كما يحق للمواطن إبلاغ جهات التحقيق المختصة إذا رأى أن الأمر يستدعي ذلك.

وحسب بيان الجهاز اليوم، فإن ذلك يأتي في ضوء ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن ظهور خطوط هاتف محمول مسجلة بأسماء بعض المواطنين دون علمهم عند الاستعلام من خلال تطبيق My NTRA، وحرصًا على حماية حقوق المستخدمين وطمأنة المواطنين.

وطمأن الجهاز المواطنين بأن مجرد تسجيل خط هاتف محمول باسم شخص لا يرتب بذاته مسؤوليته عن الأفعال التي تتم باستخدامه، متى ثبت أن الخط لا يخصه أو لم يكن في حيازته أو تحت سيطرته الفعلية.

وأضاف الجهاز أن المسئولية القانونية شخصية، ولا تُنسب الأفعال إلى غير مرتكبها، ويكون تحديد المسؤول عنها في ضوء الوقائع والأدلة وما تسفر عنه التحقيقات، وذلك دون إخلال باختصاص جهات التحقيق والقضاء في تقدير الأدلة وتحديد المسؤولية وفقًا للقانون.

وتابع: يواصل الجهاز مراجعة وتطوير الضوابط المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول، وتشديد أعمال المراجعة والتفتيش على شركات المحمول، واتخاذ الإجراءات والجزاءات المقررة حيال أي مخالفة.

ويعمل الجهاز على تعزيز وسائل التحقق من هوية المستخدمين، ومن بينها منظومة التحقق البيومتري، بما يرفع مستوى دقة البيانات ويعزز أمن وسلامة خدمات الاتصالات.

وطالب الجهاز المواطنين بالاستعلام بصورة دورية عن الأرقام المسجلة بأسمائهم من خلال تطبيق My NTRA، والإبلاغ فورًا عن أي خط غير معلوم لهم، مؤكدًا استمرار اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المواطنين وضمان سلامة منظومة الاتصالات.

كيفية الاستعلام عن الأرقام المسجلة

يُمكن التواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتقديم الشكاوى في هذا الشأن من خلال قنوات التواصل الخاصة بالجهاز كالتالي:

- مركز الاتصال من خلال الرقم الموحد (155)

- تطبيق الهاتف المحمول My NTRA

- رسائل صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجهاز

- البريد الإلكتروني: [email protected]

- تطبيق الواتساب من خلال الأرقام التالية: 01015515155، 01111115150، 01551515505، 01202155155