قصف مدفعي للاحتلال وإطلاق نار كثيف شمال ووسط قطاع غزة

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، المناطق الشرقية لمخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال أطلقت نيرانها بكثافة تجاه المناطق الشرقية لمخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدات: عتيل، وزيتا، وباقة الشرقية، شمال طولكرم.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن عدة آليات عسكرية للاحتلال جابت الشوارع الرئيسية في البلدات الثلاث، واعترضت حركة تنقل المركبات والمواطنين، بالتزامن مع عمليات تفتيش واسعة في المنطقة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.