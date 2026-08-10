هجوم حوثي جديد على المخا.. الجيش اليمني يسقط 5 مسيرات وصاروخين

أعلن الجيش اليمني، اليوم، التصدي لموجة جديدة من الهجمات التي شنتها مليشيا الحوثي على مدينة المخا، مؤكداً أن الدفاعات الجوية تعاملت مع عدد من المسيرات التي استهدفت الأحياء السكنية في المدينة.

وقال الجيش اليمني إن مليشيا الحوثي عاودت استهداف مدينة المخا ومينائها باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، في هجوم وصفه بالإرهابي، فيما شهدت سماء المدينة تحليقًا مكثفًا للمسيرات الحوثية.

من جانبه، أفادت قناة «العربية» بأن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط 5 مسيرات حوثية، بينما سقط صاروخان أطلقتهما المليشيا في البحر دون أن يصيبا أهدافهما.

وأشار مصدر عسكري يمني إلى أن الهجوم الحوثي استهدف ميناء المخا مجددا بالصواريخ والمسيرات، بالتزامن مع محاولة استهداف مناطق مأهولة بالسكان.

أول أمس، أسفر القصف الذي نفذته مليشيا "الحوثي" في اليمن على ميناء "المخا" بمحافظة تعز، بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة؛ عن سقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى في صفوف العاملين بالميناء.

أعلن ذلك وزير النقل اليمني محسن العُمري، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأنت)، وقال: "إن الهجوم استهدف المواقع والمنشآت المدنية والاقتصادية في الميناء وألحق أضرارًا كبيرة بالبنية التحتية والمنشآت التي جرى تأهيلها خلال الفترة الماضية".

وأشار إلى أن القصف كان مكثفا وطال مختلف مكونات الميناء ومرافقه الاقتصادية والمدنية، بما في ذلك المناطق الاقتصادية، وسكن الموظفين، والهنجر الخاص، ومحطات الوقود الخاصة، و المنشآت والخزانات التابعة للميناء، إلى جانب المساكن الخاصة بموظفي إدارة الميناء.

وذكر وزير النقل اليمني أن الميناء تعرض لما لا يقل عن 25 ضربة بصواريخ وطائرات مسيرة، مشيراً إلى أن القصف تسبب في تدمير وأضرار واسعة في الجانب الاقتصادي من الميناء وطال العديد من المنشآت والمرافق التي تم تأهيلها وتجهيزها خلال الفترة الماضية.

وأضاف: أن هذا الاستهداف الإرهابي يكشف بوضوح أن مليشيا الحوثي لا تستهدف منشأة عسكرية، وإنما تستهدف منشأة مدنية واقتصادية حيوية تخدم المواطنين وحركة التجارة والإمدادات في محاولة ممنهجة لتعطيل النشاط الاقتصادي وفرض الحصار وتجويع اليمنيين وتعميق معاناتهم الإنسانية.

ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها إزاء هذه الاعتداءات التي تستهدف المنشآت المدنية والاقتصادية، واتخاذ موقف واضح وحازم تجاه ممارسات مليشيا الحوثي التي تهدد حياة المدنيين وتعرقل وصول الإمدادات وتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن