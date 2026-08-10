حسين السيد ينفي التصريحات المنسوبة إليه.. والزمالك يلجأ للقضاء

أكد الكابتن حسين السيد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عدم صحة التصريحات التي جرى تداولها ونسبها إليه خلال الساعات الماضية، مشددًا على أنه لم يدلِ بأي تصريحات إعلامية بشأن الملفات أو الموضوعات التي تم تداولها عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح حسين السيد أن ما نُشر على لسانه خلال الفترة الأخيرة لا يمت للحقيقة بصلة، مؤكدًا أنه لم يتحدث مع أي وسيلة إعلامية أو صحفي بشأن الأخبار المتداولة، كما لم يتواصل معه أي شخص أو جهة إعلامية للحصول على تصريحات أو معلومات تتعلق بنادي الزمالك.

حسين السيد: لم أتحدث إلى أي وسيلة إعلامية

وشدد عضو مجلس إدارة الزمالك على أن التصريحات المنسوبة إليه جرى تداولها دون الرجوع إليه أو التأكد من مدى صحتها، موضحًا أنه فوجئ بنشر عدد من الأخبار التي تتضمن تصريحات باسمه رغم عدم إدلائه بأي أحاديث صحفية خلال الساعات الماضية.

وأكد حسين السيد أن موقفه واضح تجاه ما تم تداوله، وأن أي تصريحات أو أخبار تحمل اسمه دون أن تصدر عنه بشكل مباشر لا تعبر عن وجهة نظره، مطالبًا بضرورة تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات.

وفي السياق ذاته، حذرت إدارة نادي الزمالك جميع وسائل الإعلام من نشر أو تداول أي تصريحات منسوبة إلى أعضاء مجلس الإدارة دون التأكد من صحتها والرجوع إلى المصادر الرسمية بالنادي.

وأكدت إدارة القلعة البيضاء أنها ستتعامل بكل حزم مع أي تصريحات مفبركة أو أخبار يتم نسبها إلى أعضاء مجلس الإدارة بصورة غير صحيحة، مشيرة إلى أن النادي لن يتهاون في الحفاظ على حقوق مسؤوليه ومجلس إدارته.

وأوضحت إدارة الزمالك أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي تجاوزات تتعلق بنشر تصريحات غير حقيقية أو معلومات غير دقيقة منسوبة إلى مسؤولي النادي.

وأكد النادي في ختام بيانه حرصه الكامل على الحفاظ على دقة المعلومات والأخبار المتعلقة بالقلعة البيضاء، مشددًا على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية عند نقل أي تصريحات أو أخبار تخص مجلس الإدارة ومسؤولي النادي.



