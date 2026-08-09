3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تتصدر إجازة المولد النبوي2026 محركات البحث، حيث يترقب الموظفون العاملون بالقطاعين الحكومي والخاص إعلان موعد إجازة المولد النبوي الشريف باعتبارها أول إجازة رسمية مقبلة خلال الشهر الجاري، ومن المتوقع ترحيل الإجازة ليوم الخميس كما هو معتاد حتى يتمكن الموظفون من الحصول على عطلة تصل إلى 3 أيام ، لكن ذلك بعد استطلاع هلال شهر ربيع الأول لتحديد يوم المولد النبوي2026.

إجازة المولد النبوي 2026

وتعد إجازة المولد النبوي الشريف إحدى الإجازات الرسمية التي يحصل عليها العاملون في الدولة والقطاع العام والهيئات الحكومية، وفقًا للضوابط المنظمة للإجازات الرسمية.

ومن المنتظر، وفق الموعد المعلن، أن توافق إجازة المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، وذلك بعد استطلاع هلال شهر ربيع الأول لتحديد يوم المولد النبوي 2026.

موعد استطلاع رؤية هلال ربيع الأول

وتستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية، يوم الأربعاء القادم الموافق 29 صفر، 12 أغسطس 2026م.

ومن المقرّر أن تعلن نتيجة استطلاع هلال شهر ربيع الأول، بعد غروب شمس يوم الأربعاء القادم، لتحدّد أول أيام شهر ربيع الأول والذي يطلق عليه أيضًا شهر ربيع الأنور، شهر المولد النبوي الشريف على أرجح الأقوال.

موعد شهر ربيع الأول فلكياً

وبناءً على الحسابات الفلكية، يكون يوم الخميس 13 أغسطس 2026م هو المتمم لشهر صفر لعام 1448هـ.

وعليه، تكون غرة شهر ربيع الأول لعام 1448هـ فلكيًا يوم الجمعة الموافق 14 أغسطس 2026م.

موعد المولد النبوي الشريف 2026

ووفقًا لقائمة العطلات الرسمية المنشورة على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، يحل موعد المولد النبوي الشريف 2026 يوم الأربعاء 26 أغسطس المقبل، الموافق 12 ربيع الأول 1448 هجريًا.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن غرة شهر ربيع الأول لعام 1448 هجريًا توافق، وفق الحسابات، شهر أغسطس 2026، على أن تكون ذكرى المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 26 أغسطس.

موعد المولد النبوي الشريف 2026 فلكيًا

وفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن تحل ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1448 هجريًا يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، الموافق 12 ربيع الأول 1448 هجريًا.

ويظل هذا الموعد هو التاريخ الفلكي المتوقع للمناسبة، في حين يرتبط التأكيد الرسمي بموعد بداية شهر ربيع الأول، بعد استطلاع الهلال وإعلان النتيجة من الجهات المختصة.

إجازة المولد النبوي2026 للقطاعين الحكومي والخاص

من المنتظر أن يصدر مجلس الوزراء القرار الرسمي الخاص بموعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026 بعد التأكد من موعد المناسبة وفق الرؤية الشرعية.

وتشمل الإجازة الرسمية العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب الجهات التي يحددها قرار مجلس الوزراء المنظم للعطلات الرسمية.

كما تعلن وزارة العمل الموعد الخاص بالعاملين في القطاع الخاص، وفقًا لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة للإجازات الرسمية، مع مراعاة طبيعة العمل في بعض القطاعات التي تستمر في تقديم الخدمات للمواطنين خلال العطلات.

ترحيل إجازة المولد النبوي2025

وحتى الآن لم يصدر قرار رسمي بترحيل إجازة المولد النبوي الشريف هذا العام، لكن من المتوقع أن يتم ترحيل الإجازة الى يوم الخميس وفقاً لقرار مجلس الوزراء الخاص بترحيل الإجازات، وهو ما سيعلنه مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة.

وفي حال تطبيق قرار ترحيل الإجازات الرسمية، سيحصل الموظفين على إجازة المولد النبوي الشريف يوم الخميس 27 أغسطس 2026 بدلًا من الأربعاء.

كم يوم إجازة المولد النبوي 2026؟

ومن المتوقع أن تكون إجازة المولد النبوي الشريف يومًا واحدًا، ما لم يصدر قرار رسمي بضم أيام أخرى إلى العطلة.

ويظل الموعد النهائي للإجازة مرتبطًا بالقرار الرسمي الذي يصدر عن مجلس الوزراء بشأن ترحيل الإجازة من عدمه.

وإذا تم ترحيل إجازة المولد النبوي2026 من الأربعاء إلى الخميس، فبذلك يحصل الموظفون بالقطاع الحكومي على عطلة 3 أيام متتالية وهي الخميس والجمعة والسبت، وكذلك بعض العاملين في القطاع الخاص.