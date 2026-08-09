ماريسكا يبدي إعجابه بشراكة ثنائي مانشستر سيتي

أشاد مدرب مانشستر سيتي إنزو ماريسكا بالدور البارز الذي لعبه لاعبو الأجنحة في فريقه، بعد أن قدم أنطوان سيمينيو تمريرتين حاسمتين لعمر مرموش في الفوز 3-1 على أتليتيكو مدريد اليوم الأحد، ليختتم الفريق جولته التحضيرية في آسيا.

وسجل مرموش هدفين في غضون ثلاث دقائق في بداية الشوط الثاني قبل أن يضيف البديل ريان آيت-نوري الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع، مما ساعد سيتي على قلب تأخره في الشوط الأول أمام أكثر من 50 ألف مشجع في استاد كأس العالم في سول.

تعليق ماريسكا

وقال ماريسكا "بشكل عام، كانت تجربة جيدة جدا أمام أحد أفضل الفرق في أوروبا.

وتابع: "يستحق اللاعبون الثناء على الجهد الذي بذلوه. اعتبارا من الغد، تنتهي فترة التحضير للموسم وتبدأ المهمة الحقيقية".

وسيطر سيتي على الكرة وصنع الفرص الأفضل، لكنه تأخر في النتيجة على عكس سير اللعب عندما سجل خورخي دومينجيز هدفا من مسافة قريبة قبل نهاية الشوط الأول بقليل.

وأخيرا نجح الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز في ترجمة ضغطه إلى هدف في الدقيقة 57، عندما انطلق سيمينيو من الجانب الأيسر وأرسل عرضية إلى مرموش الذي سجل هدف التعادل. وبعد دقيقتين، تعاون الثنائي مجددا، حيث أرسل سيمينيو عرضية منخفضة أخرى حولها مرموش إلى الشباك.

وأنهى سيمينيو جولة آسيا بأربع تمريرات حاسمة في ثلاث مباريات، بينما قدم سافينيو أداء مبهرا أيضا على الجانب المقابل. وأكمل آيت-نوري النتيجة في الدقائق الأخيرة، لكن ماريسكا قال إن سيتي لا يزال بحاجة إلى مزيد من الفعالية أمام المرمى.

وواصل: "علينا أن نكون أكثر دقة. هذا أمر نحتاج إلى تحسينه، نحن نقترب تدريجيا من ذلك، وبوجود إرلينج هالاند) يمكننا أن نصبح أكثر خطورة. اليوم سجل عمر هدفين. وهذا يمثل دفعة معنوية".

وأضاف ماريسكا أنه متفائل بالتقدم الذي أحرزه الفريق خلال أول ثلاث مباريات له كمدرب بعد أن خلف بيب جوارديولا، حيث توج مانشستر سيتي جولته الآسيوية بالتعادل مع إنتر ميلان، قبل أن يخسر بركلات الترجيح، ويفوز على فريق نجوم الدوري الكوري وأتليتيكو مدريد.

وسيواجه الفريق غريمه أرسنال في مباراة الدرع الخيرية يوم 16 أغسطس.