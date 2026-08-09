موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. متى يتم تغيير الساعة؟

يتزايد اهتمام المواطنين خلال الفترة الحالية بمعرفة موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر، بالتزامن مع اقتراب انتهاء فصل الصيف واقتراب فصل الخريف، إذ تشهد محركات البحث معدلات مرتفعة من الاستفسارات حول تاريخ تغيير الساعة، وموعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، وكيفية العودة إلى نظام التوقيت الشتوي الذي يتم تطبيقه سنويًا وفقًا للقانون المنظم لذلك.

يأتي هذا الاهتمام مع اقتراب الموعد الرسمي لتغيير الساعة، حيث يستعد كثير من المواطنين لضبط ساعات الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية والساعات اليدوية بما يتوافق مع النظام الجديد، في الوقت الذي يحدد فيه القانون آلية الانتقال بين التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي بصورة سنوية.

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متى يبدأ التوقيت الشتوي 2026 في مصر؟

وفقًا للقواعد المنظمة للعمل بنظام التوقيت الصيفي، يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في مصر مع نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2026، حيث يتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة إيذانًا ببدء العمل بالتوقيت الشتوي.

وبموجب هذا التغيير، يتم إعادة الساعة من 1:00 صباحًا إلى 12:00 منتصف الليل، لتبدأ مصر رسميًا تطبيق التوقيت الشتوي، وفقًا للضوابط المنظمة لتغيير الساعة.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026

ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في مصر مع نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2026، على أن يتم تأخير الساعة 60 دقيقة مع بداية اليوم الآتي، ليبدأ رسميًا العمل بالتوقيت الشتوي في جميع أنحاء الجمهورية.

يأتي تطبيق هذا الإجراء تنفيذًا لأحكام القانون رقم 34 لسنة 2023، الذي ينظم العمل بنظامي التوقيت الصيفي والشتوي في مصر، ويحدد مواعيد الانتقال بينهما بصورة سنوية.

كيف يتم تغيير الساعة عند بدء التوقيت الشتوي؟

عند بدء العمل بالتوقيت الشتوي، يتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، بحيث تعود من 1:00 صباحًا إلى 12:00 منتصف الليل، وهو الإجراء الذي يُطبق مع نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2026.

ويؤدي هذا التغيير إلى انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، والعودة إلى التوقيت الشتوي الذي يستمر وفقًا للقواعد المنظمة المعمول بها في الدولة.

متى بدأ العمل بالتوقيت الصيفي 2026؟

كانت مصر قد عادت إلى تطبيق التوقيت الصيفي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وذلك من خلال تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، في إطار النظام السنوي المعتمد للانتقال بين التوقيتين الصيفي والشتوي.

ويستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2026، قبل العودة مجددًا إلى التوقيت الشتوي وفقًا لما ينص عليه القانون.

لماذا تطبق مصر التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي؟

يهدف تطبيق التوقيت الصيفي إلى ترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة بصورة أكبر من ساعات النهار، بينما تتم العودة إلى التوقيت الشتوي في نهاية شهر أكتوبر من كل عام، من خلال تأخير الساعة لمدة ساعة كاملة.

ويعد هذا النظام جزءًا من الآليات التي تستهدف تحقيق الاستفادة المثلى من ضوء النهار، بما ينسجم مع الإطار القانوني المنظم لتطبيق التوقيتين في مصر.

لماذا يتم تغيير الساعة يوم الجمعة؟

اختارت الدولة يوم الجمعة موعدًا لتغيير الساعة عند الانتقال بين التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي، باعتباره يوم إجازة في معظم الجهات والمؤسسات، وهو ما يسهم في تقليل تأثير تغيير التوقيت على سير العمل والخدمات.

ويمنح هذا الموعد المواطنين فرصة كافية للتكيف مع النظام الجديد وضبط مختلف الأجهزة والساعات دون التأثير على مواعيد العمل أو الدراسة أو الخدمات اليومية.

ماذا يحدث عند بدء التوقيت الشتوي؟

مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي، يتم تأخير الساعة 60 دقيقة، لتنتهي بذلك فترة العمل بالتوقيت الصيفي، ويبدأ العمل بالنظام الشتوي وفقًا للمواعيد المحددة قانونًا.

يواصل المواطنون متابعة موعد تغيير الساعة كل عام، نظرًا لما يترتب عليه من تعديل مواعيد عدد من الأنشطة اليومية، فضلًا عن أهمية ضبط الأجهزة الإلكترونية والساعات في الموعد المحدد لضمان توافقها مع التوقيت الرسمي المعتمد في مصر.