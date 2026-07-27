موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر

تتزايد تساؤلات المواطنين حول موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026، باعتباره أحد المواعيد السنوية التي تؤثر على الحياة اليومية، بدءا من مواعيد العمل والدراسة، مرورا بحركة النقل والسفر، وصولا إلى مواعيد تشغيل العديد من الخدمات الحكومية والإلكترونية.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي

ويستعد المواطنون لتأخير الساعة 60 دقيقة مع انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، وفقا للقانون المنظم لتغيير التوقيت في مصر، وهو ما يدفع الكثيرين للبحث عن الموعد الرسمي وطريقة ضبط الساعة والأهداف من تطبيق النظام.



موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026

ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في مصر مع نهاية يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، على أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي رسميا مع الساعات الأولى من الجمعة 30 أكتوبر 2026.

وعند حلول الساعة 12:00 منتصف الليل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة لتصبح 11:00 مساء، ليبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في جميع أنحاء الجمهورية.

ويأتي تطبيق هذا النظام وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي أعاد العمل بنظام التوقيت الصيفي والشتوي بعد سنوات من إلغائه، ضمن جهود الدولة لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء والطاقة.

كيفية تغيير الساعة عند بدء التوقيت الشتوي

مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي، ينبغي على المواطنين التأكد من ضبط الساعة، خاصة في الأجهزة التي لا يتم تحديث توقيتها تلقائيا، وذلك من خلال الخطوات التالية:

عند الساعة 12:00 منتصف الليل يتم تأخير الساعة إلى 11:00 مساء.

التأكد من تفعيل خاصية الضبط التلقائي في الهواتف الذكية.

إعادة ضبط ساعات الحائط والساعات اليدوية.

تعديل توقيت ساعات السيارات والأجهزة المنزلية غير المتصلة بالإنترنت.

مراجعة جميع الأجهزة الإلكترونية قبل بداية يوم الجمعة لتجنب أي أخطاء في المواعيد.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي

ماذا ينص قانون التوقيت الصيفي والشتوي؟

حدد القانون رقم 24 لسنة 2023 آلية تطبيق التوقيت الصيفي والشتوي بصورة سنوية، وتشمل:

تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل.

استمرار العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة مع بداية الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر، إيذانا ببدء التوقيت الشتوي.

وينص القانون على استمرار العمل بهذا النظام سنويا، ما لم يصدر تعديل تشريعي جديد يغير مواعيد التطبيق أو آلية تنفيذه.

أهداف تطبيق التوقيت الشتوي

يأتي تطبيق التوقيت الشتوي ضمن استراتيجية الدولة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، ويهدف إلى:

ترشيد استهلاك الكهرباء.

تقليل استهلاك الوقود.

رفع كفاءة استخدام الطاقة.

تحقيق أفضل استفادة من ضوء النهار.

دعم خطط الدولة في إدارة الموارد وتقليل الأحمال.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي

أبرز التغييرات بعد تطبيق التوقيت الشتوي

مع بدء العمل بالتوقيت الشتوي، تطرأ مجموعة من التغييرات المرتبطة بالتوقيت الرسمي للدولة، من أبرزها:

شروق الشمس في وقت أبكر مقارنة بالتوقيت الصيفي.

غروب الشمس في وقت مبكر.

تعديل مواعيد الرحلات الجوية والقطارات وفق التوقيت الجديد.

تحديث جداول وسائل النقل المختلفة.

تغيير توقيت بعض الخدمات الإلكترونية المرتبطة بالساعة الرسمية.

تعديل مواعيد الاجتماعات والفعاليات التي تعتمد على التوقيت الرسمي.