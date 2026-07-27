الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال جاسوس يعمل لصالح الاستخبارات النيوزيلندية

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم /الاثنين/، اعتقال جاسوس يعمل لصالح جهاز الاستخبارات النيوزيلندي.

وأفاد الجهاز - في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - باعتقال عميل من سكان خاباروفسك، كان يتجسس لصالح المخابرات النيوزيلندية ينتمي لتحالف "العيون الخمس" الاستخباراتي الدولي الذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا.

وجاء في بيان جهاز الأمن: "كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي و أحبط أنشطة غير قانونية لمواطن روسي مشتبه بارتكابه الخيانة العظمى.. وقد تبين أن هذا المواطن، المولود عام 1971 في خاباروفسك، بادر بالاتصال بممثلين عن جهاز الأمن و المخابرات النيوزيلندي العامل في إطار تحالف "العيون الخمس" الاستخباراتي الذي يضم (الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا، وأستراليا ونيوزيلندا)".

وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي أن المعتقل بادر بالتواصل مع ممثلين عن جهاز الأمن والمخابرات النيوزيلندي بمحض إرادته.

وأشار البيان إلى أن الجاسوس بناءً على تعليمات من جهاز استخبارات أجنبي، وباستخدام خدمات البريد الإلكتروني وتطبيقات المراسلة الأجنبية، زوّد الاستخبارات الأجنبية بمعلومات يمكن استخدامها ضد أمن روسيا الاتحادية.