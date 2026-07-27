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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بالفسفورى.. ريم البارودى تثير الجدل بإطلالة من الساحل

ريم البارودى تثير الجدل بإطلالتها من الساحل
ريم البارودى تثير الجدل بإطلالتها من الساحل
رنا عصمت

خطفت الفنانة ريم البارودي الأنظار في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث شاركت جمهورها مجموعة صور جديدة من جلسة تصوير أنيقة.

تفاصيل إطلالة ريم البارودى..

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وظهرت ريم، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية فستانا باللون الفسفورى، وهو ما ابرز رشاقتها وجمالها، مع اعتمادها على مكياج هادئ وتسريحة شعر منسدلة زادت من جاذبيتها.

كانت قد أطلقت الفنانة ريم البارودي، تصريحات مهمة في حوار مع الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج واحد من الناس، المذاع عبر قناة الحياة، مساء الاثنين الماضي.

وأضافت ريم البارودي، أن وفاة والدي أدخلني حالة سيئة ولم أكن نفسي وهذا الأمر من اهم الأسباب التي جعلتني ابتعد على التمثيل خلال العامين الماضيين.

وتابعت ريم البارودي: يعرض عليا أعمال فنية ولكني اعتذر لاني أريد أقدم أدور معينة وهذا سبب أخر لعدم ظهور في الاعمال الفنية خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن اقدم أعمال فنية تليق بما وصلت له في التمثيل.

وأضافت ريم البارودي: “وفاة والدي أظهرت لي أن المجال الفني صحبة كدابة وغير حقيقية، و لم يقف بجوار أي أحد من الوسط الفني خلال أزمتي بعد وفاة والدي”.

الفنانة ريم البارودي ريم البارودي تفاصيل إطلالة ريم البارودى ريم

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بالفسفورى.. ريم البارودى تثير الجدل بإطلالة من الساحل

ريم البارودى تثير الجدل بإطلالتها من الساحل
ريم البارودى تثير الجدل بإطلالتها من الساحل
ريم البارودى تثير الجدل بإطلالتها من الساحل

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