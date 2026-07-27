الصحفيين تعلن موعد فتح باب التقدم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية

قررت نقابة الصحفيين فتح باب التقدم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية لاختيار أفضل الأعمال الصحفية، التي تم نشرها عام 2025، على أن يُكرم الفائزون في حفل بالنقابة وذلك من السبت 1 أغسطس، وحتى السبت 15 أغسطس 2026 على أن تسلم الأعمال الخاصة بالزملاء المتقدمين في مقر النقابة.

وتشمل المسابقة (12) فرعًا عامًا، و(12) جائزة خاصة، وتفاصيل المسابقة واللائحة الخاصة بها على موقع النقابة الإلكتروني.

أولًا:- مسابقة جوائز الصحافة المصرية (الجوائز العامة)

تشمل المسابقة الفروع الآتية:

1- التحقيق الصحفي، والاستقصائي.

2- الحملات الصحفية.

3- الحوار الصحفي.

4- الإخراج الصحفي، وتصميم المواقع الإلكترونية.

5- التصوير الصحفي.

6- الكاريكاتير.

7- الصحافة الثقافية.

8- الصحافة الفنية.

9- الصحافة الرياضية.

10- صحافة الفيديو.

11- الصحافة المسموعة “البودكاست الصوتي”

12- المقال الصحفي.

قيمة الجوائز:

- تمنح جائزة واحدة في كل فرع، بقيمة خمسين ألف جنيه.

ثانيًا:- مسابقة جوائز الصحافة المصرية (الجوائز الخاصة)

تشمل المسابقة الجوائز الآتية:

1- جائزة محمد عيسى الشرقاوي "للتغطية الخارجية".

2- جائزة سمير عبدالقادر في "الصحافة الاقتصادية".

3- جائزة إحسان عبدالقدوس في "السبق الصحفي".

4- جائزة أحمد رجب في "الكتابة الساخرة".

5- جائزة منير كنعان للإبداع الفني "الرسم".

6- جائزة مجدي مهنا في "العمود الصحفي".

7- جائزة صحافة المرأة.

8- جائزة سعيد سنبل في "المقال الاقتصادي".

9- جائزة صبري غنيم في "القصة الصحفية الإنسانية".

10- جائزة محمد سلماوي للصحافة باللغات الأجنبية.

11- جائزة صحافة البيئة.

12- جائزة منير عامر لشباب الصحفيين في صحافة البروفايل (صورة قلمية عن شخصية).

- تمنح جائزة واحدة في كل فرع بقيمة (عشرين ألف جنيه)، باستثناء جائزة منير عامر لشباب الصحفيين في صحافة البروفايل، بقيمة (خمسين ألف جنيه).

الشروط العامة

1- يشترط أن يكون المتقدم عضوًا بالنقابة في جدولي تحت التمرين، أو المشتغلين.

2- يشترط أن يكون المتقدم مسددًا للاشتراك السنوي للنقابة.

3- ألا يكون قد وقعت على المتقدم عقوبة تأديبية من بين المنصوص عليها في قانون النقابة خلال السنوات الثلاث السابقة على ترشحه أو تقدمه للمسابقة.

4- ألا يكون المتقدم عضوًا بمجلس النقابة في توقيت الترشح، أو التقدم لنيل جوائز الصحافة.

5- تُمنح جوائز الصحافة المصرية لأعضاء النقابة، الذين يتقدمون بأنفسهم للمسابقة بأعمال صحفية متميزة، نشرها خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2025م، وفي حالة المواد المتتابعة الخاصة بتغطية موضوع واحد يعتد بتاريخ نشر آخر هذه المواد.

6- يلتزم المتقدمون لهذه المسابقة بالشروط التالية:-

أ - يجوز للمتسابق أن يتقدم في فرعين من فروع المسابقة بحد أقصى، وبعمل واحد فقط في كل فرع.

ب - أن تكون المادة الصحفية المقدمة ملتزمة بالأصول المهنية، وبمبادئ ونصوص ميثاق الشرف الصحفي، ولا تتعارض مع قرارات الجمعية العمومية، وفي مقدمتها حظر التطبيع.

ج - أن تكون قد نشرت في إحدى الصحف المصرية القومية، أو الحزبية، أو الخاصة المعتمدة لدى نقابة الصحفيين، أو في إحدى نوافذها الإلكترونية المرخصة، أو على النشرة العامة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، ويجوز لمجلس الأمناء قبول أعمال صحفية بالمسابقة من الصحف، والمواقع الإلكترونية الحاصلة على ترخيص من المجلس الأعلى للإعلام، أو المتقدمة للحصول على الترخيص.

7- بالنسبة لجائزة منير عامر لشباب الصحفيين في صحافة البروفايل (صورة قلمية عن شخصية)، يشترط ألا يزيد سن المتقدم لها على 40 عامًا في تاريخ نشر العمل الصحفي المشارك به في المسابقة؛ وذلك تشجيعًا لشباب الصحفيين.

8- يسحب المتقدم للفرع أو الجائزة استمارة اشتراك من سكرتارية النقابة بالدور الأول، ويسدد كل متقدم مبلغ مائة جنيه للاشتراك في الفرع الواحد.

9- يرفق المتقدم بأعمال صحفية مكتوبة في المسابقة نسخة واضحة من أصل العمل في الصحيفة، بالإضافة لـ3 نسخ مطبوعة من نص العمل الصحفي، ويرفق المتقدم بأعمال من مواقع إلكترونية شهادة معتمدة من رئيس التحرير، أو مَن ينوب عنه تفيد نسبة الأعمال المقدمة لأشخاصهم، بالإضافة لــــ 3 نسخ مطبوعة من نص العمل الصحفي.

10- يرفق المتقدم في فرع الإخراج الصحفي (4 أصول) من أعداد الصحف أو أصل واحد و3 نسخ معتمدة، ويقدم ومعه الصحفيون بوكالة أنباء الشرق الأوسط شهادة من رئيس التحرير، أو مَن ينوب عنه تفيد بأن الأعمال من إنتاجهم.

11- يرفق المتقدم لفرع التصوير، نسخة من أصل العمل الصحفي، الذي تضمن الصور المنشورة المقدمة، ونسخة ديجيتال من نفس الصور المشارك بها في المسابقة.

12- يرفق المتقدم لفرعي الكاريكاتير ومنير كنعان للإبداع الفني، نسخة من أصل العمل الصحفي، الذي تضمّن الرسومات المنشورة المقدمة، ونسخة ديجيتال من نفس الرسومات المشارك بها في المسابقة، أو 3 نسخ مطبوعة، ويحق لكل متقدم المشاركة بـ (4) رسومات.

13- يرفق المتقدم لجائزتي صحافة الفيديو، والصحافة المسموعة "البودكاست الصوتي"، رابطًا من أعماله المقدمة، وشهادة من رئيس التحرير، أو مَن ينوب عنه تفيد بأن الأعمال من إنتاجه، وتفيد بأسماء كل المشاركين في إنتاج العمل وطبيعة مهامهم.

14- صورة من بطاقة الرقم القومي، وكارنيه النقابة.

15- يجرى تسليم جوائز الصحافة المصرية، والجوائز الخاصة، وتكريم الحاصلين عليها خلال احتفال تنظمه النقابة، وتنشر أسماء الفائزين والأعمال الفائزة على موقع النقابة.