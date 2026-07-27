محافظ الشرقية يستقبل وزير العمل لتسليم 50 عقد لذوي الهمم

استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية حسن رداد وزير العمل، وذلك في مستهل زيارته للمحافظة بمكتبه بالديوان العام لتسليم (٥٠) عقد عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة.

وكذلك وافتتاح فعاليات الملتقى القومي للتشغيل المقام أمام كلية التجارة بجامعة الزقازيق، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون بين وزارة العمل ومحافظة الشرقية وجامعة الزقازيق، وبمشاركة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في إطار جهود الدولة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وتمكين ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل.

وخلال اللقاء، أكد محافظ الشرقية علي تعزيز التعاون بين الوزارة والمحافظة في عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها التوسع في توفير فرص العمل للشباب، ودعم برامج التدريب المهني، وربطها باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات المشروعات الصناعية والاستثمارية، وتعزز جهود الدولة في خفض معدلات البطالة.

كما ثمن المحافظة جهود الدولة ممثله في وزارة العمل في تمكين ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، والتوسع في توفير فرص عمل مناسبة لهم وتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تدعم زيادة الإنتاج وتحافظ على حقوق العامل وصاحب العمل.

ومن جانبه أكد وزير العمل أن الوزارة تعمل على التوسع في إقامة ملتقيات التشغيل باعتباره إحدى الآليات الفاعلة لربط الشباب بفرص العمل الحقيقية، من خلال تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص، والتعرف على احتياجات سوق العمل، وتقديم خدمات التدريب والتأهيل، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتمكين الشباب.

فيما أكد المحافظ علي أن محافظة الشرقية تولي اهتمامًا بالغًا بملف التشغيل، وتحرص على التعاون المستمر مع وزارة العمل وجميع مؤسسات الدولة لتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة لأبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري وتمكين الشباب وذوي الهمم يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري.

وفي ختام اللقاء، تبادل محافظ الشرقية ووزير العمل الدروع التذكارية تقديراً للتعاون على أرض المحافظة، في دعم جهود التشغيل، وتعزيز بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة.

حضر اللقاء الأستاذ الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والأستاذ الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، ومحمد بطيشة السكرتير العام المساعد، واللواء ا.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة والدكتورة حنان النحاس نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأحمد عبدالهادي مدير مديرية العمل بالشرقية، وعدد من القيادات التنفيذية