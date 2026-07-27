وزيرة التضامن تتفقد المشروعات التنموية بمطروح

تجري الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين زيارة تفقدية لمحافظة مطروح، لمتابعة عدد من المشروعات التنموية التابعة للوزارة وعدد من الجمعيات الأهلية بالمحافظة.

وتستهل وزيرة التضامن الاجتماعي الزيارة بلقاء اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح بديوان عام المحافظة، حيث من المقرر أن يبحثا عددا من مجالات التعاون المشتركة بين الوزارة والمحافظة.

ويشهد اللقاء حضور القيادات التنفيذية بالمحافظة وأعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة ورئيس مجلس العمد والمشايخ.

وعقب ذلك تتوجه الدكتورة مايا مرسي واللواء الدكتور محمد الزملوط، إلى مركز العزيمة، حيث ستتابع عرضا تقديميا عن المركز، فضلا عن الإطلاع على تجارب المتعافين، وتفقد أروقة المركز.

كما ستتفقد وزيرة التضامن الاجتماعي مركز الرعاية النهاري لأطفال التوحد بالمحافظة.