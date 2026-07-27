الرئيس السيسي يستقبل وزير الداخلية بمدينة العلمين الإثنين 27/يوليو/2026 - 11:50 ص 7/27/2026 11:50:42 AM طباعة شارك الرئيس السيسي كتب محمد عبد المنعم استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم بمدينة العلمين، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.نواب يشيدون بتوجيهات الرئيس السيسي لتطوير التعليم.. شراكات دولية ومناهج حديثة تؤسس لمستقبل أفضلبرلماني: توجيهات الرئيس السيسي تعزز بناء منظومة تعليم حديثة ترتبط باحتياجات سوق العملبرلماني: توجيهات الرئيس السيسي للحكومة ترسم خارطة طريق لتطوير التعليمالرئيس السيسي يؤكد ضرورة مواصلة تنفيذ المزيد من الإصلاحات في مكونات المنظومة التعليمية بمصرالرئيس السيسي يهنئ ليبيريا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلالالرئيس السيسي يتابع نتائج التعاون المصري الألماني في تطوير المدارس المصرية الألمانية الفنيةالرئيس السيسي يصدر قرارًا بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم بمناسبة ثورة 23 يوليوالعالم يتحدّث عنه باحترام.. ياسر جلال: «دول كثيرة تحسد المصريين على الرئيس السيسي»سفير سلطنة عمان: مصر تمضي فى تعزيز قدراتها بقيادة الرئيس السيسيبرلماني: دعوة الرئيس السيسي لزيادة الاستثمارات الإيطالية تعزز الثقة في الاقتصاد طباعة شارك الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية