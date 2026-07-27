بسعر خيالي.. روبي بإطلالة صيفية مثيرة للجدل

لفتت الفنانة روبي الأنظار بإطلالة صيفية أنيقة حملت توقيع دار أزياء إيطالية، وجاءت بتصميم يجمع بين الألوان الزاهية والطابع العصري الذي تشتهر به العلامة.



واعتمدت روبي على Top محبوك بتصميم Halterneck، تميز بالنقوش الملونة المستوحاة من هوية الدار، ويبلغ سعره 450 جنيهًا إسترلينيًا، أي ما يعادل نحو 41 ألفًا و350 جنيهًا مصريًا.

وأكملت إطلالتها بتنورة قصيرة مكشكشة من نفس المجموعة، جاءت بنفس النقوش والألوان، وصنعت من 100% فسكوز مع لمسات من الدانتيل الراشيل، وهو تصميم يمنح توازنًا بين الأنوثة والرقة بفضل تأثير تدرجات الألوان وانعكاس الضوء على القماش.

ويصل سعر التنورة إلى نحو 30 ألفًا و817 جنيهًا مصريًا.

وبذلك تجاوزت قيمة الإطلالة بالكامل 72 ألف جنيه مصري، لتؤكد روبي من جديد اهتمامها باختيار قطع مميزة من أشهر دور الأزياء العالمية.