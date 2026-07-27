وزير المالية: إجراءات متنوعة لتعزيز شفافية الموازنة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الموازنة ملك للمواطن.. وهو المساهم والمؤثر الأساسي فيها».. وسنبذل كل الجهد لتعميق المشاركة المجتمعية.

أشار كجوك، خلال منتدى «شفافية الموازنة» بالتنسيق مع الشراكة الدولية للموازنة «IBP» إلى اتخاذ إجراءات متنوعة لتعزيز الشفافية والإفصاح والمشاركة المجتمعية بـ«شغل على الأرض.. علشان ينعكس على حياة الناس».

أضاف أن الوزارة منفتحة على كل الأفكار والمقترحات الداعمة لمسار الشراكة مع المواطنين لتحديد أولويات الموازنة، مشيرًا إلى تبني المبادرات المجتمعية المبتكرة، برؤية أكثر استهدافًا للاحتياجات التنموية.

أوضح أن هناك تنسيقًا وتعاونًا كاملًا مع كل جهات الدولة لتحسين الخدمات والإفصاح المالى، مؤكدًا أننا نعمل على تبسيط البيانات المالية بمزيد من الشرح والتوضيح، والتأكد من عرضها فى التوقيتات المناسبة.

أشار الوزير، إلى التعاون والتكامل مع مجلسى «النواب» و«الشيوخ» والجهاز المركزى للمحاسبات وكل الشركاء، موضحًا أنه سيصدر اليوم قرارات لمأسسة الإفصاح ونشر البيانات المالية وإعداد خطة واضحة لمزيد من التحسين فى مجال الشفافية والإفصاح.