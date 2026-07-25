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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

غدا.. المالية تستكمل صرف مرتبات شهر يوليو

مرتبات
مرتبات
محمد يحيي

تستكمل وزارة المالية صباح غدًا الأحد 26-7-2026، عمليات صرف مرتبات شهر يوليو 2026 لمدة يوم آخر.

وبدأت الوزارة، يوم الإثنين الماضي، صرف  أول مرتبات السنة المالية الجديدة لكل العاملين بالدولة ولمدة 5 أيام متصلة.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026

صرف مرتبات يوليو غدًا

ونفذت الوحدات الحسابية على مستوى القطاعات الإدارية والخدمية والاقتصادية على مستوى الجمهورية؛ اعتبارا من الأسبوع الماضي صرف مرتبات شهر يوليو 2026 بالزيادات الجديدة التي أقرتها الحكومة بتفعيل الحد الأدني للأجور بواقع 8 آلاف جنيه شهريًا على الأقل. 

وفقًا لقرارات وزارة المالية فإن ما يقارب من 5.4 مليون موظف على مستوى أكثر من 57 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة، وتقاضي مرتباتها اعتبارًا من صباح الإثنين الماضي حتى غدا الأحد وبعد غد الإثنين.

وتأتي تلك الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالعمل على تحسين أوضاع العاملين بالحكومة.

موعد صرف مرتبات ابريل

أول مرتب في السنة المالية الجديدة

مع إقرار الحد الأدنى للأجور ستبدأ الحكومة ممثلة في وزارة المالية في صرف أول مرتبات السنة المالية الجديدة وهي من أول يوليو من كل عام.

موعد صرف المرتبات

وتبدأ وزارة المالية من خلال الوحدات الحسابية التابعة لقطاع المديريات المالية علي مستوي الوزارات والهيئات التابعة والمستقلة البالغ عددها 58 جهة في صرف رواتب العاملين لأول مرة من السنة المالية 2026 - 2027 الجديدة على مدار 5 أيام.

ومن المقرر أن يتم صرف المرتبات من الفترة 20 حتى 26 من يوليو الجاري، حيث تتضمن مواعيد الاستحقاق اعتبارا من الإثنين 20 من يوليو الجاري لمدة 4 أيام متصلة وحتى الخميس 23 من نفس الشهر على أن يتم استكمالها يوم الأحد الموافق 26 يوليو 2026.

موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

بموجب إجراءات وزارة المالية فإن العاملين بالدولة سيتقاضون 8 آلاف جنيه بحد أدنى، وإقرار 12% علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لأصحاب القوانين والكوادر الخاصة.

كما ستتم زيادة الحافز الإضافي بمقدار 750 جنيهًا.

زيادة المرتبات 2026

تفاصيل زيادات الأجور

  • الدرجة الوظيفية السادسة :  8800 جنيه.
  • الدرجة الوظيفية الخامسة : 9822 جنيهًا.
  • الدرجة الوظيفية الرابعة:  9934 جنيهًا
  • الدرجة الوظيفية الثالثة  والثانية:10.5 ألف جنيه.
  • الدرجة الوظيفية الأولى: 11.054 ألف جنيه.

الدرجات العليا:

  • درجة مدير عام أو ما يعادلها: 12.286 ألف جنيه.
  • الدرجة العليا: 13.294 ألف جنيه.
  • الدرجة الممتازة : 15.534 ألف جنيه.
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