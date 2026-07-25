جدعنة المصريين..3 شباب في مواقف بطولية

في مشاهد متتالية خطفت أنظار رواد مواقع التواصل، تحولت ردود الفعل السريعة إلى بطولات حقيقية أنقذت أسرًا كاملة من مصير مأساوي، وأعادت الحديث عن شهامة وجدعنة المصريين.



البطل الأول.. شاب ينقذ أسرة من الغرق في الغربية

شهدت إحدى قرى محافظة الغربية لحظات مرعبة بعدما سقطت سيارة بداخلها أب وأم وطفلتهما في إحدى الترع، وسط حالة من الذعر بين المارة.

وفي لحظة حاسمة، اندفع الشاب أحمد مجدي إلى المياه دون تردد فور مشاهدته الحادث، محاولًا الوصول إلى الأسرة قبل أن تغرق السيارة بالكامل.



وصعد الشاب أعلى السيارة، ثم حطم الزجاج باستخدام حجر حتى يتمكن من الوصول إلى الركاب المحاصرين داخلها.

ونجح أحمد في إخراج الطفلة أولًا، ثم الأب، وأخيرًا الأم، لينقذ الأسرة كاملة قبل أن تختفي السيارة أسفل المياه، في موقف نال إشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.



البطل الثاني.. شاب يقتحم حريقًا لإنقاذ أسرة بزفتى

وفي موقف بطولي آخر بمحافظة الغربية، اندلع حريق داخل إحدى الشقق السكنية بمدينة زفتى، لتتعالى صرخات الاستغاثة من داخل العقار.

وسارع الشاب محمد الشيته إلى مكان الحريق فور سماعه الاستغاثات، بمساعدة عدد من شباب المنطقة، قبل أن يقتحم الشقة لإنقاذ أفراد الأسرة.

ولم يكتفِ بإنقاذهم، بل فصل التيار الكهربائي للمساعدة في السيطرة على الموقف ومنع امتداد النيران.



وأُصيب محمد بحروق بسيطة خلال عملية الإنقاذ، ونُقل إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، قبل أن يغادر بعد الاطمئنان على حالته الصحية

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