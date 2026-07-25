عودة إيناس جوهر إلى الإذاعة ببرنامج "إيناس والناس" عبر "دراما إف إم"

تستعد الإذاعية الكبيرة إيناس جوهر للعودة إلى ميكروفون الإذاعة عبر محطة "دراما إف إم"، من خلال برنامج جديد بعنوان "إيناس والناس"، يُذاع في فترة مفتوحة شهرية في تمام الساعة الثانية ظهرًا يوم السبت الأخير من كل شهر.

وتأتي هذه العودة تلبيةً لمطالب المستمعين المستمرة، واستثمارًا لحالة البهجة التي خلفتها الإذاعية القديرة خلال احتفالية "دراما إف إم" بعيد ميلادها، حين أطلت على جمهورها عبر فترة مفتوحة تلقت خلالها الاتصالات والتعليقات التي عبّرت عن سعادة بالغة بعودتها إلى التواصل المباشر مع المستمعين.

واستكمالًا لهذا النجاح، تقرر إطلاق برنامج "إيناس والناس"، ليكون نافذة متجددة تحاور فيها المستمعين، وتلبي رغباتهم، وتستمع إلى آرائهم، مستلهمةً معهم دفء الكلمة المنطوقة.

ويهدف البرنامج إلى تقديم وجبة إعلامية راقية تعيد للمستمع متعة الاستماع الرصين، وتجسد الذائقة الإذاعية الرفيعة التي عُرفت بها الإذاعية الكبيرة إيناس جوهر على مدار مسيرتها المهنية.