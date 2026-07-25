3000 جنيه الآن لكل مواطن بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

تزايدت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة حول منحة العمالة غير المنتظمة 2026، بعدما أعلنت وزارة العمل بدء صرف الدفعتين الثانية والثالثة من المنحة الاستثنائية المخصصة للعمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير مظلة حماية اجتماعية وصحية للعاملين في المهن اليومية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز الدعم المباشر للعمالة غير المنتظمة المسجلة رسميًا بقاعدة بيانات وزارة العمل، مع ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها من خلال آليات صرف ميسرة في جميع المحافظات.



بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026

أكدت وزارة العمل أن صرف الدفعتين الثانية والثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة 2026 بدأ اعتبارًا من الخميس 16 يوليو 2026 حتى منتصف أغسطس 2026 ، بعد الانتهاء من مراجعة وتدقيق بيانات المستحقين عبر الإدارة المركزية لشؤون العمالة غير المنتظمة.

وأوضح وزير العمل حسن رداد أن عمليات الصرف تتم من خلال منافذ الهيئة القومية للبريد المنتشرة في مختلف المحافظات، باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط، دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية بالنسبة للمواطنين المسجلين بالفعل في قاعدة البيانات الرسمية.

قيمة المنحة تصل إلى 3000 جنيه

أعلنت وزارة العمل أن إجمالي ما يحصل عليه المستفيد في الدفعتين الثانية والثالثة يبلغ 3000 جنيه، موزعة على النحو التالي:

1500 جنيه قيمة الدفعة الثانية.

1500 جنيه قيمة الدفعة الثالثة.

ويأتي ذلك استكمالًا للدفعة الأولى التي تم صرفها عقب احتفالية عيد العمال، ضمن خطة الدولة لدعم العمالة غير المنتظمة وتحسين مستوى معيشتها.

أرقام مهمة عن المنحة

كشفت وزارة العمل عددًا من المؤشرات المتعلقة بعملية الصرف، أبرزها:

بدء صرف الدفعتين الثانية والثالثة اعتبارًا من 16 يوليو 2026.

قيمة المنحتين معًا تبلغ 3000 جنيه لكل مستفيد.

قيمة كل دفعة 1500 جنيه.

إجمالي المبالغ المخصصة للصرف يبلغ 737 مليونًا و715 ألف جنيه.

عدد المستفيدين يصل إلى 245 ألفًا و905 عمال.

تشمل عمليات الصرف جميع محافظات الجمهورية وعددها 27 محافظة.

يتم تمويل المنحة من الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.

صرف المنحة جاء بعد مراجعة دقيقة لجميع بيانات المستحقين.



هل يمكن التسجيل إلكترونيًا؟

حسمت وزارة العمل الجدل بشأن التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026، مؤكدة أنه لا توجد أي روابط أو مواقع إلكترونية مفتوحة لاستقبال طلبات التسجيل كما تروج بعض الصفحات غير الرسمية.

وأوضحت الوزارة أن إدراج المستفيدين يتم فقط من خلال الحصر الميداني الذي تنفذه مديريات العمل بالتعاون مع الشركات والمقاولين، حيث يتم تسجيل بيانات العمال داخل قاعدة البيانات الرسمية، ثم مراجعتها والتحقق منها قبل اعتماد الاستحقاق.

وشددت الوزارة على ضرورة تجاهل أي صفحات أو روابط تدّعي فتح باب التسجيل الإلكتروني، مؤكدة أن الاعتماد يكون فقط على البيانات الرسمية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

المنح السنوية للعمالة غير المنتظمة

يحصل العمال المسجلون بقاعدة بيانات وزارة العمل على ست منح سنوية ثابتة، وهي:

منحة شهر رمضان.

منحة عيد الفطر.

منحة عيد الأضحى.

منحة المولد النبوي الشريف.

منحة عيد الميلاد المجيد.

منحة عيد العمال.

وتأتي هذه المنح ضمن برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.

شروط الحصول على منحة العمالة المنتظمة

حددت وزارة العمل مجموعة من الضوابط للاستفادة من المنحة، وتشمل:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يمتلك سجلًا تجاريًا أو نشاطًا اقتصاديًا ثابتًا.

ألا يكون لديه مصدر دخل شهري ثابت.

أن تكون المهنة المثبتة في بطاقة الرقم القومي من المهن اليومية أو غير المنتظمة.

أن يكون الاسم مقيدًا لدى مديرية العمل المختصة.

ألا يقل العمر عن 20 عامًا.

ألا يزيد العمر على 60 عامًا.

خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

أتاحت وزارة العمل إمكانية الاستعلام عن حالة الاستحقاق إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل.

اختيار "خدمات المواطنين".

الضغط على "العمالة غير المنتظمة".

إدخال الرقم القومي بصورة صحيحة.

الضغط على زر "الاستعلام".

وتظهر نتيجة الاستعلام موضحًا بها حالة الاستحقاق وقيمة المنحة للمستفيدين.



أماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة

وفرت الحكومة عدة وسائل لصرف المنحة لتسهيل حصول المواطنين عليها، وتشمل:

مكاتب الهيئة القومية للبريد.

ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المشاركة.

المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات.

وأكدت وزارة العمل أن صرف المنحة يتم باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط للمواطنين المدرجين بقاعدة البيانات الرسمية، مع استمرار عمليات الصرف وفق الجداول الزمنية المعلنة.

استمرار دعم الفئات الأكثر احتياجًا

تواصل الدولة تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها العمالة غير المنتظمة، من خلال المنح الدورية والدعم المالي، إلى جانب التوسع في برامج الرعاية الاجتماعية والتأمينية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لهذه الفئة.