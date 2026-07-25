وظائف شاغرة في الوادي الجديد.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

يبحث كثير من الشباب عن وظائف شاغرة في محافظة الوادي الجديد تتيح لهم فرصة الحصول على عمل مناسب داخل القطاع الخاص، بالتزامن مع استمرار جهود وزارة العمل ومديرياتها بالمحافظات في توفير فرص تشغيل جديدة، بما يسهم في دعم سوق العمل، والحد من معدلات البطالة، وتوفير وظائف تتناسب مع مختلف المؤهلات.

وفي هذا الإطار، أعلنت مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد عن توافر 29 فرصة عمل جديدة لأبناء المحافظة، بالتعاون مع عدد من منشآت القطاع الخاص، ضمن خطة الدولة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، ودعم التشغيل، وإتاحة فرص حقيقية للالتحاق بسوق العمل.

وقال أسامة إبراهيم، مدير مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد، إن المديرية تواصل التنسيق مع منشآت القطاع الخاص لتوفير فرص تشغيل متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل، مع الالتزام بتطبيق القوانين المنظمة لعلاقات العمل، بما يضمن توفير بيئة عمل مناسبة واستقرارًا وظيفيًا للعاملين.

وأوضح أن الوظائف المعلنة تتضمن 15 فرصة عمل بوظيفة عامل زراعي، ويشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل متوسط، ويتراوح عمره بين 22 و25 عامًا، مع تطبيق الحد الأدنى للأجور، وإمكانية زيادة الراتب وفقًا للخبرة والكفاءة.

وأضاف أن المديرية أعلنت أيضًا عن 14 فرصة عمل بوظيفة أخصائية تمويل، ويشترط لشغلها الحصول على مؤهل عالٍ، وأن يتراوح عمر المتقدم بين 22 و35 عامًا، مع تطبيق الحد الأدنى للأجور، وإمكانية زيادة الأجر بحسب الخبرة.

شروط التقديم على وظائف الوادي الجديد

تشمل شروط التقديم على الوظائف المعلنة ما يلي:

- أن يكون المتقدم من أبناء محافظة الوادي الجديد.

- استيفاء المؤهل الدراسي المطلوب لكل وظيفة.

- الالتزام بالسن المحدد لكل وظيفة.

- التقديم من خلال مكاتب العمل التابعة لمديرية العمل بالمحافظة.

الأوراق المطلوبة للتقديم

يتعين على الراغبين في التقديم التوجه إلى أقرب مكتب عمل بمراكز محافظة الوادي الجديد، لتسجيل البيانات واستكمال المستندات المطلوبة وفقًا للإجراءات المتبعة، وذلك حتى اكتمال العدد المطلوب من المتقدمين.

وأكد مدير مديرية العمل أن استقبال طلبات التقديم مستمر وفقًا للشروط المعلنة، داعيًا الشباب إلى سرعة التقديم للاستفادة من فرص العمل المتاحة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مديرية العمل تواصل الإعلان بشكل دوري عن وظائف جديدة في مختلف التخصصات، تنفيذًا لخطة وزارة العمل الهادفة إلى دعم التشغيل، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، والمساهمة في تحقيق التنمية والاستقرار الوظيفي داخل المحافظة.