قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لماذا سمي شهر صفر الخير؟.. 10 أسباب ينبغي أن يعرفها كثيرون
استقرار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت.. وأقل سعر يسجل 50.40 جنيه
الجيش الأمريكي: أطلقنا النار على سفينة تجارية حاولت خرق الحصار على إيران
هبوط البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالبورصة والأسواق
هل يجوز جمع صلاة العصر قبل وقتها بسبب الحاجة؟ .. المفتي يجيب
ترامب: لن أسمح لارتفاع أسعار الوقود بالتأثير على قرار الحرب مع إيران
من الملاعب إلى الشاشة الكبيرة.. نجم مانشستر يرشح رونالدو لـ هوليوود
استمرار أم رحيل؟.. عموته يمنح لاعبي الأهلي فرصة قبل حسم القائمة
الرئيس الأمريكي: روسيا والصين وعدا بعدم مساعدة إيران في الحرب
منتخب مصر لكرة السلة للناشئات يفوز على كينيا في تصفيات الأفروباسكت
فيروس خطير يضرب 4 ولايات في أستراليا.. وتحرك عاجل من السلطات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

وظائف شاغرة في الوادي الجديد.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

وظائف شاغره في محافظة الوادي الجديد.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة
وظائف شاغره في محافظة الوادي الجديد.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة
منصور ابوالعلمين

يبحث كثير من الشباب عن وظائف شاغرة في محافظة الوادي الجديد تتيح لهم فرصة الحصول على عمل مناسب داخل القطاع الخاص، بالتزامن مع استمرار جهود وزارة العمل ومديرياتها بالمحافظات في توفير فرص تشغيل جديدة، بما يسهم في دعم سوق العمل، والحد من معدلات البطالة، وتوفير وظائف تتناسب مع مختلف المؤهلات.

وفي هذا الإطار، أعلنت مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد عن توافر 29 فرصة عمل جديدة لأبناء المحافظة، بالتعاون مع عدد من منشآت القطاع الخاص، ضمن خطة الدولة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، ودعم التشغيل، وإتاحة فرص حقيقية للالتحاق بسوق العمل. 

وقال أسامة إبراهيم، مدير مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد، إن المديرية تواصل التنسيق مع منشآت القطاع الخاص لتوفير فرص تشغيل متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل، مع الالتزام بتطبيق القوانين المنظمة لعلاقات العمل، بما يضمن توفير بيئة عمل مناسبة واستقرارًا وظيفيًا للعاملين.

وأوضح أن الوظائف المعلنة تتضمن 15 فرصة عمل بوظيفة عامل زراعي، ويشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل متوسط، ويتراوح عمره بين 22 و25 عامًا، مع تطبيق الحد الأدنى للأجور، وإمكانية زيادة الراتب وفقًا للخبرة والكفاءة.

وأضاف أن المديرية أعلنت أيضًا عن 14 فرصة عمل بوظيفة أخصائية تمويل، ويشترط لشغلها الحصول على مؤهل عالٍ، وأن يتراوح عمر المتقدم بين 22 و35 عامًا، مع تطبيق الحد الأدنى للأجور، وإمكانية زيادة الأجر بحسب الخبرة. 

شروط التقديم على وظائف الوادي الجديد

تشمل شروط التقديم على الوظائف المعلنة ما يلي:

- أن يكون المتقدم من أبناء محافظة الوادي الجديد.
- استيفاء المؤهل الدراسي المطلوب لكل وظيفة.
- الالتزام بالسن المحدد لكل وظيفة.
- التقديم من خلال مكاتب العمل التابعة لمديرية العمل بالمحافظة.

الأوراق المطلوبة للتقديم

يتعين على الراغبين في التقديم التوجه إلى أقرب مكتب عمل بمراكز محافظة الوادي الجديد، لتسجيل البيانات واستكمال المستندات المطلوبة وفقًا للإجراءات المتبعة، وذلك حتى اكتمال العدد المطلوب من المتقدمين. 

وأكد مدير مديرية العمل أن استقبال طلبات التقديم مستمر وفقًا للشروط المعلنة، داعيًا الشباب إلى سرعة التقديم للاستفادة من فرص العمل المتاحة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مديرية العمل تواصل الإعلان بشكل دوري عن وظائف جديدة في مختلف التخصصات، تنفيذًا لخطة وزارة العمل الهادفة إلى دعم التشغيل، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، والمساهمة في تحقيق التنمية والاستقرار الوظيفي داخل المحافظة.

وظائف شاغره محافظة الوادي الجديد وظائف الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

الأسبوع المقبل .. موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026

التوقيت الشتوي

الساعة هترجع 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2026 رسميًا يوم جمعة

العدادات الكودية

تحويل العدادات الكودية دون تصالح لهذه الفئات.. هل أنت منهم؟

منحة العمالة غير المنتظمة

3000 جنيه الآن لكل مواطن بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

الزمالك

صدمة جديدة في الزمالك وإيقاف قيد جديد لمدة 3 فترات

احمد جلال

بكلمات مؤثرة.. محمد جلال عبد القوي يكتب لأول مرة بعد وفاة نجله

حالة الطقس

تحذير من حالة الطقس .. اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة

الذهب

تحذير برلماني: لا تبيع ذهبك الآن إلا للضرورة.. والشراء يكون على مراحل

ترشيحاتنا

ميتا

"ميتا" تطلق مزايا جديدة لخدمة "ميتا إيه.آي" تمكنه من تنفيذ المهام تلقائيًا

سيارات كاديلاك بنزين 2027

أكورا تقترب من إطلاق أكبر SUV في تاريخها بـ3 صفوف مقاعد

سيارات كاديلاك بنزين 2027

جنرال موتورز تتراجع عن خطتها الكهربائية وتعيد إنتاج كاديلاك بمحرك البنزين

بالصور

حموضة وتهيج واضطرابات.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة

احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة
احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة
احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة

تخلص من النمل نهائيًا.. طرق فعالة تمنع عودته إلى المنزل .. متى تحتاج إلى شركة مكافحة حشرات؟

تخلص من النمل نهائيًا
تخلص من النمل نهائيًا
تخلص من النمل نهائيًا

بيطري المنيا: ضبط 324 كيلو جرامًا لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك

حملات بيطرية مكثفة
حملات بيطرية مكثفة
حملات بيطرية مكثفة

لماذا تظهر رائحة المجاري في الحمام فجأة؟.. 8 أسباب وطرق الحل بدون سباك

لماذا تظهر رائحة المجاري في الحمام فجأة؟
لماذا تظهر رائحة المجاري في الحمام فجأة؟
لماذا تظهر رائحة المجاري في الحمام فجأة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد