لماذا تظهر رائحة المجاري في الحمام فجأة؟.. 8 أسباب وطرق الحل بدون سباك

قد تفاجأ بظهور رائحة كريهة تشبه رائحة المجاري داخل الحمام، حتى مع الاهتمام بالتنظيف اليومي. وفي كثير من الحالات لا يكون السبب اتساخ الحمام، بل توجد مشكلة في السباكة أو الصرف الصحي تحتاج إلى التعامل معها سريعًا، خاصة إذا استمرت الرائحة أو ازدادت مع الوقت.

لماذا تظهر رائحة المجاري في الحمام فجأة؟

في هذا التقرير نستعرض أبرز أسباب ظهور رائحة المجاري في الحمام، وكيف يمكنك التخلص منها بسهولة، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1- جفاف سيفون الأرضية

لماذا تظهر رائحة المجاري في الحمام فجأة؟

يعد جفاف الماء الموجود داخل سيفون الأرضية أو البالوعة من أكثر الأسباب شيوعًا، إذ يعمل هذا الماء كحاجز يمنع صعود غازات الصرف الصحي إلى داخل المنزل. وعند عدم استخدام الحمام لفترة طويلة أو بسبب ارتفاع درجات الحرارة قد يجف الماء وتظهر الرائحة.

الحل: اسكب كمية من الماء في البالوعة مرة كل عدة أيام، ويمكن إضافة قليل من الخل للمساعدة في إزالة الرواسب.

2- انسداد جزئي في مواسير الصرف

تراكم الشعر، وبقايا الصابون، والدهون داخل مواسير الصرف يؤدي إلى بطء تصريف المياه وانبعاث روائح كريهة.

الحل: نظف فتحة الصرف بانتظام، واستخدم منظفًا مناسبًا للمواسير أو اطلب فني سباكة إذا كان الانسداد شديدًا.

3- وجود تسريب في مواسير الصرف

قد يكون هناك كسر أو تسريب خفي في أحد مواسير الصرف داخل الجدار أو أسفل الأرضية، ما يسمح بخروج روائح المجاري إلى الحمام.

علامات ذلك:

لماذا تظهر رائحة المجاري في الحمام فجأة؟

استمرار الرائحة طوال اليوم.

ظهور رطوبة أو بقع على الحائط.

سماع صوت مياه داخل الجدار.

4- انسداد فتحة التهوية

تعتمد شبكات الصرف على فتحات تهوية لتصريف الغازات خارج المبنى، وعند انسدادها تتجمع الغازات وتعود إلى الحمام.

الحل: يحتاج هذا العطل عادة إلى فني مختص لفحص وتنظيف فتحة التهوية.

5- تلف الجوانات المطاطية

قد تتلف الحلقة المطاطية الموجودة أسفل قاعدة المرحاض أو حول بعض الوصلات مع مرور الوقت، فتسمح بتسرب روائح الصرف.

الحل: استبدال الجوان التالف يعيد إحكام الغلق ويمنع خروج الروائح.

6- تراكم البكتيريا داخل البالوعة

الرطوبة المستمرة تساعد على نمو البكتيريا والفطريات التي تسبب روائح غير مستحبة.

الحل: تنظيف البالوعة دوريًا بالماء الساخن ومنظفات مخصصة، مع إزالة أي رواسب أو شعر متراكم.

7- امتلاء خزان الصرف

في المنازل التي تعتمد على بيارة أو خزان صرف صحي، قد تكون الرائحة ناتجة عن امتلاء الخزان وحاجته إلى التفريغ.

8- مشكلة في تركيب السباكة

قد تظهر الرائحة في الحمامات الجديدة بسبب خطأ في تركيب السيفون أو توصيلات الصرف، وهو ما يتطلب مراجعة فني سباكة لتصحيح المشكلة.

كيف تتخلص من رائحة المجاري في الحمام؟

صب الماء في البالوعات غير المستخدمة بانتظام.

تنظيف فتحات الصرف أسبوعيًا.

إزالة الشعر والرواسب أولًا بأول.

التأكد من عدم وجود تسريب مياه.

فحص المرحاض والوصلات إذا استمرت الرائحة.

الاستعانة بفني سباكة عند استمرار المشكلة لأكثر من عدة أيام.

متى يجب استدعاء سباك؟

إذا استمرت رائحة المجاري رغم التنظيف، أو صاحبتها بطء في تصريف المياه، أو تسريب، أو رجوع مياه من البالوعة، فمن الأفضل عدم تجاهل الأمر، لأن المشكلة قد تكون في شبكة الصرف نفسها، وتأخير إصلاحها قد يؤدي إلى أضرار أكبر داخل المنزل.