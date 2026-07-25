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مواعيد مباريات اليوم السبت 25-7- 2026 والقنوات الناقلة
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مواعيد مباريات اليوم السبت 25-7- 2026 والقنوات الناقلة

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
رباب الهواري

تشهد ملاعب كرة القدم اليوم السبت الموافق 25 يوليو 2026، إقامة عدد كبير من المباريات الودية التي تجمع أندية أوروبية بارزة، في إطار الاستعدادات للموسم الكروي الجديد، حيث تسعى الأجهزة الفنية إلى تجهيز اللاعبين والوصول لأفضل مستوى قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وتتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع سبورتنج لشبونة البرتغالي مع موناكو الفرنسي، في واحدة من أقوى مباريات اليوم، إلى جانب اللقاء الذي يجمع بورتو البرتغالي مع أستون فيلا الإنجليزي، كما يلتقي سيلتيك الاسكتلندي مع ميلان الإيطالي في اختبار قوي للفريقين.

ويخوض بايرن ميونخ الألماني مواجهة أمام ويهين، بينما يلتقي آيندهوفن الهولندي مع فياريال الإسباني، ويصطدم يوفنتوس الإيطالي بفريق ستاندارد لييج البلجيكي، في إطار سلسلة المباريات الودية التي تشهدها القارة الأوروبية.

مواعيد مباريات اليوم الودية

  • إسبانيول أمام ساباديل – الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا.
  • لانس أمام شارلروا – الساعة الواحدة ظهرًا.
  • فورتونا دوسيلدورف أمام بوروسيا دورتموند – الساعة الثانية ظهرًا.
  • فيردر بريمن أمام بوخوم – الساعة الثانية ظهرًا.
  • جاتيسهيد أمام نيوكاسل يونايتد – الساعة الثانية والنصف ظهرًا.
  • إيسين أمام بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة الثالثة عصرًا.
  • ألكمار أمام أولمبياكوس – الساعة الثالثة والنصف عصرًا.
  • ويهين أمام بايرن ميونخ – الساعة الرابعة والنصف عصرًا.
  • سيلتيك أمام ميلان – الساعة الخامسة مساءً.
  • لو مان أمام نانت – الساعة السادسة مساءً.
  • مارسيليا أمام نيس – الساعة السابعة مساءً.
  • آيندهوفن أمام فياريال – الساعة السابعة مساءً.
  • رين أمام كلوب بروج – الساعة السابعة مساءً.
  • ستاندارد لييج أمام يوفنتوس – الساعة التاسعة مساءً.
  • سبورتنج لشبونة أمام موناكو – الساعة التاسعة والنصف مساءً.
  • بورتو أمام أستون فيلا – الساعة العاشرة مساءً.

وتحظى هذه المواجهات باهتمام جماهير كرة القدم، لما تمثله من فرصة لمتابعة الصفقات الجديدة والوقوف على جاهزية الفرق قبل انطلاق الموسم، خاصة أن العديد من المدربين يعتمدون على هذه المباريات لتجربة الخطط الفنية ومنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين


 

بايرن ميونخ موناكو اسبانيول اخبار الرياضة

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