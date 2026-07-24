موعد مباراة برشلونة القادمة بعد الفوز على يوروبا وتألق حمزة عبد الكريم

استهل فريق برشلونة استعداداته للموسم الجديد 2026-2027، بالفوز على يوروبا بنتيجة 4-1، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب «كامب نو».

وشهدت المباراة مشاركة المصري حمزة عبد الكريم، في أول ظهور له مع الفريق الأول لبرشلونة تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك، ونجح اللاعب الشاب في تسجيل هدف خلال اللقاء.

ويواصل برشلونة تحضيراته للموسم الجديد بخوض ثاني مبارياته الودية، عندما يواجه برمنجهام سيتي الإنجليزي يوم الجمعة المقبل، الموافق 31 يوليو.

موعد مباراة برشلونة وبرمنجهام سيتي

تنطلق مباراة برشلونة وبرمنجهام سيتي الودية في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.