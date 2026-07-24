الزمالك يكشف حقيقة التراجع عن تأسيس شركة الكرة

يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، أنه لا أساس من الصحة لما تردد خلال الساعات الماضية بشأن التراجع عن تأسيس شركة الكرة أو وقف العمل بها، مشددًا على أن ما يتم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.

كما يؤكد مجلس الإدارة أن الكابتن حسين لبيب، رئيس النادي، لم يتخذ أي قرار بوقف العمل على استكمال إجراءات تأسيس شركة الكرة.

تأسيس شركة الكرة

ويشدد مجلس إدارة نادي الزمالك على أنه سبق أن اتخذ، قبل نحو أسبوعين، قرارًا رسميًا بتأسيس شركة الكرة، بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس، وهو قرار نهائي لا يوجد أي اتجاه للتراجع عنه.

دراسة العروض المقدمة من عدد من المستثمرين

وحتى تكون الصورة واضحة وفي إطارها السليم، فإن مجلس الإدارة يدرس حاليًا العروض المقدمة من عدد من المستثمرين، لاختيار العرض الأفضل بما يحقق مصلحة نادي الزمالك، ويضمن نجاح شركة الكرة وتحقيق الأهداف المرجوة منها خلال المرحلة المقبلة.

ويؤكد مجلس الإدارة أنه عقب الانتهاء من دراسة جميع العروض والتوصل إلى اتفاق نهائي مع المستثمرين، سيتم عرض الأمر على الجمعية العمومية لنادي الزمالك، باعتبارها صاحبة الحق الأصيل في اعتماد نسب المستثمرين في شركة الكرة، وآليات عملها، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية واللوائح المنظمة لتأسيس شركات كرة القدم.