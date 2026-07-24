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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الهلال يعلن رسميًا ضم سامرفيل حتى 2030 .. والوليد بن طلال يتكفل بالصفقة

سامرفيل
سامرفيل
إسلام مقلد

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم، تعاقده رسميًا مع الجناح الهولندي كريسينسيو سامرفيل قادمًا من وست هام يونايتد الإنجليزي، ليصبح سادس صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار تدعيم صفوف "الزعيم" استعدادًا للموسم الجديد.

ونشر الهلال بيانًا عبر موقعه الرسمي أكد خلاله توقيع سامرفيل على عقد يمتد لمدة 4 سنوات، ليستمر مع الفريق حتى عام 2030.

اللاعب وقع على عقود انتقاله

وأوضح النادي أن اللاعب وقع على عقود انتقاله، أمس الجمعة، داخل معسكر الهلال المقام حاليًا في النمسا، حيث انضم مباشرة إلى بعثة الفريق استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

وكشف الهلال أن الأمير الوليد بن طلال، العضو الذهبي ومالك النادي، تكفل بكامل قيمة الصفقة، موجهًا له الشكر على دعمه المستمر للنادي وإسهاماته في تدعيم الفريق.

الهلال لم يعلن عن القيمة الرسمية للتعاقد

ولم يعلن الهلال عن القيمة الرسمية للتعاقد، إلا أن تقارير صحفية أشارت إلى أن الصفقة بلغت نحو 80 مليون يورو، لتجعل سامرفيل ثاني أغلى لاعب في تاريخ الدوري السعودي.

وخطف الجناح الهولندي الأنظار خلال مشاركته مع منتخب هولندا في كأس العالم 2026، حيث سجل هدفين وصنع هدفين، رغم عدم مشاركته أساسيًا في جميع مباريات منتخب "الطواحين".

34 مباراة بجميع المسابقات

كما قدم صاحب الـ24 عامًا موسمًا مميزًا بقميص وست هام يونايتد، بعدما شارك في 34 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 7 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

ويتميز سامرفيل بقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي، إذ يجيد في الأساس مركز الجناح الأيسر، كما يمكنه شغل مركز الجناح الأيمن، بالإضافة إلى اللعب كمهاجم صريح أو صانع ألعاب عند الحاجة، ما يمنح الجهاز الفني للهلال حلولًا هجومية متنوعة خلال الموسم المقبل.

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