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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. تفاصيل عاجلة بشأن درجات الطلاب بجميع المواد

نتيجة الثانوية العامة 2026
نتيجة الثانوية العامة 2026
ياسمين بدوي

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 .. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم بالدرجات وليس بالتقديرات .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، سيتاح لكل طالب من طلاب علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2026 إلكترونيا ، وسوف تظهر لكل طالب النتيجة بالدرجات في جميع المواد المضافة وغير المضافة للمجموع .. وفيما يلي تفاصيل الدرجات الكلية في نتيجة الثانوية العامة 2026 

 

نتيجة الثانوية العامة 2026 علمى علوم النظام الجديد .. درجات المواد

  • اللغة العربية : 80 .. والنجاح من 40
  • اللغة الاجنبية الاولى : 60 .. والنجاح من 30
  • الأحياء :60 .. والنجاح من 30
  • الكيمياء : 60 .. النجاح من 30
  • الفيزياء : 60 .. النجاح من 30
  • المجموع : 320

 

نتيجة الثانوية العامة 2026 علمى رياضة النظام الجديد .. درجات المواد
 

  • اللغة العربية : 80 .. والنجاح من 40
  • اللغة الاجنبية الاولى : 60 .. والنجاح من 30
  • الرياضيات : 60 .. والنجاح من 30
  • الكيمياء : 60 .. والنجاح من 30
  • الفيزياء : 60 .. والنجاح من 30
  • المجموع : 320 

نتيجة الثانوية العامة 2026 أدبي النظام الجديد .. درجات المواد

  • اللغة العربية : 80 .. والنجاح من 40
  • اللغة الاجنبية الاولى : 60 .. والنجاح من 30
  • التاريخ : 60 .. والنجاح من 30
  • الجغرافيا : 60 .. والنجاح من 30
  • الاحصاء : 60 .. والنجاح من 30
  • المجموع : 320

نتيجة الثانوية العامة 2026 

أعلن شادي زلطة المتحدث الرسمي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خبرا عاجلا بشأن نتيجة الثانوية العامة 2026 على حسابه على فيس بوك .

حيث قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : منعا لأي تخبط أو إثارة للبلبلة بين أولياء الأمور والطلاب :

- أي معلومات متداولة على السوشيال عن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2026 أو انتهاء التصحيح أو تحديد موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 مجرد اجتهادات شخصية 

وأضاف قائلا : لم يتم نشر أو إعلان أي تفصيلة تتعلق بـ نتيجة الثانوية العامة2026 ، وسيتم الإعلان عن موعد النتيجة بشكل رسمي في حينه ، وأي معلومات متداولة غير ذلك غير صحيحة

وأخيرا قال شادي زلطة : نهيب بأولياء الأمور والطلاب الحذر من أي منشورات متداولة من قبل بعض مجموعات الاحتيال والتربح غير المشروع التي تدعي كل عام في هذا التوقيت إمكانية تعديل درجات الطلاب في نتيجة الثانوية العامة 2026 ، مشيراً إلى أن الهدف هو الاحتيال لذا لابد من عدم الانسياق خلفهم.

نتيجة الثانوية العامة 2026 صدي البلد

أعلنت إدارة موقع صدى البلد على حصولها على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 بمجرد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدي البلد

يمكن الآن الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدي البلد ، لتسجيل البيانات المطلوبة لضمان الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس بمجرد اعتمادها رسميا .

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدي البلد يمكن الدخول عليه الآن من خلال الضغط على https://natega.elbalad.news/Registration 

نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس 

للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس يمكن لجميع طلاب الثانوية العامة 2026 جميع المحافظات اتباع الخطوات التالية :

  • ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 بالاسم ورقم الجلوس صدى البلد https://natega.elbalad.news/Registration 
  • اكتب الاسم بالكامل
  • اكتب رقم الهاتف
  • اكتب رقم الجلوس
  • حدد المحافظة
  • اكتب البريد الإلكتروني
  • حدد الشعبة ( علمي علوم - علمي رياضة - أدبي )
  • اختر “نظام جديد / نظام قديم”
  • اختر بين عرض النتيجة على الموقع مجانا أو الحصول على النتيجة على الموبايل SMS بـ60 جنيها.
  • اضغط على تسجيل البيانات.
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