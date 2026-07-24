وظائف برواتب تصل إلى 28 ألف جنيه.. فرص مميزة للمهندسين والفنيين والصيادلة

تواصل الجهات الحكومية والقطاع الخاص طرح فرص عمل جديدة تستهدف مختلف التخصصات، ضمن جهود توفير وظائف برواتب تنافسية ومزايا وظيفية متنوعة، تشمل المهندسين والفنيين والصيادلة، بما يتيح فرصا مناسبة لمختلف مستويات الخبرة.

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وظائف وزارة العمل للمهندسين والفنيين

أعلنت وزارة العمل، ضمن نشرة التوظيف الدورية لشهر يوليو 2026، عن توافر عدد من الوظائف المتخصصة بإحدى شركات الخدمات الفنية الكبرى بمنطقة صلاح سالم – عمارات العبور، وذلك في إطار جهودها لدعم تشغيل الشباب وتوفير فرص عمل لائقة.

الوظائف المتاحة

مهندس ميكاترونيكس براتب شهري يصل إلى 16 ألف جنيه، مع اشتراط خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

مهندس ميكانيكا براتب شهري 16 ألف جنيه، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

فني ميكانيكا براتب شهري 12.8 ألف جنيه، بخبرة 5 سنوات.

فني كهرباء براتب شهري 12.8 ألف جنيه، بخبرة 5 سنوات.

شروط التقديم

حددت الوزارة عددا من الشروط للراغبين في التقدم، وتشمل:

الحصول على مؤهل عال أو متوسط وفقا لطبيعة الوظيفة.

ألا يزيد عمر المتقدم على 30 عاما.

الالتزام بسنوات الخبرة المطلوبة لكل تخصص.

طريقة التقديم

يمكن للراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف التواصل عبر الهاتف على الرقم 01227845174 للاستفسار وتقديم الطلبات، أو التوجه مباشرة إلى مقر الشركة بمنطقة صلاح سالم – عمارات العبور.

وظائف للصيادلة برواتب ومزايا تنافسية

تشهد فرص العمل المخصصة للصيادلة اهتماما متزايدا، مع استمرار الإعلان عن وظائف جديدة داخل كبرى سلاسل الصيدليات، والتي تستهدف حديثي التخرج وأصحاب الخبرات، مع توفير رواتب مجزية وحوافز وفرص للتطور الوظيفي.

وتتوزع الوظائف المطروحة على عدد من المحافظات، إلى جانب مزايا تشمل التأمينات الاجتماعية، وبدلات السكن والمواصلات، والحوافز المالية.

وظيفة مدير منطقة صيدليات

أعلنت إحدى سلاسل الصيدليات عن حاجتها لتعيين مدير منطقة للعمل بفروعها في المعادي والمقطم، ضمن الوظائف القيادية المخصصة لأصحاب الخبرات في إدارة الصيدليات.

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الراتب والمزايا

يحصل شاغل الوظيفة على راتب شهري يتراوح بين 22 ألفا و28 ألف جنيه، بالإضافة إلى:

حوافز شهرية تصل إلى 8 آلاف جنيه.

بدل سكن.

فرص للتدريب والترقي الوظيفي.

العمل داخل إحدى كبرى سلاسل الصيدليات.

المهام الوظيفية

تشمل مسؤوليات مدير المنطقة:

الإشراف على تشغيل وإدارة عدد من الفروع.

تنفيذ الخطط البيعية وتحقيق المستهدفات.

متابعة المخزون وضمان توافر الأدوية والمنتجات.

تطوير الأداء التشغيلي بالفروع.

تدريب الصيادلة ومديري الورديات.

تقييم أداء العاملين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

شروط التقديم

يشترط للالتحاق بالوظيفة:

الحصول على بكالوريوس الصيدلة.

خبرة عملية تتراوح بين 5 و15 عاما.

إجادة اللغة الإنجليزية.

إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج Microsoft Office.

امتلاك رخصة قيادة سارية.

أن يتراوح العمر بين 29 و45 عاما.

امتلاك مهارات قيادية وخبرة في إدارة فرق العمل.



فرص عمل للصيادلة حديثي التخرج

كما أعلنت إحدى سلاسل الصيدليات عن فتح باب التوظيف للصيادلة حديثي التخرج وأصحاب الخبرات المتوسطة للعمل بفروعها في الشروق ومدينة نصر ومصر الجديدة.

وتتراوح الرواتب بين 8250 و12500 جنيه شهريا، مع إمكانية زيادة الدخل من خلال ساعات العمل الإضافية.

المزايا الوظيفية

توفر الشركة للعاملين مجموعة من المزايا، تشمل:

سكن تابع للشركة أو بدل سكن.

بدل مواصلات.

تأمينات اجتماعية.

برامج تدريب وتطوير مهني.

فرص للترقي الوظيفي وبيئة عمل مستقرة.

شروط التقديم للصيادلة

يشترط للتقدم لهذه الوظائف:

الحصول على بكالوريوس الصيدلة.

استخراج ترخيص مزاولة المهنة.

امتلاك كارنيه نقابة الصيادلة ساري المفعول.

إجادة أساسيات اللغة الإنجليزية.

إجادة استخدام الحاسب الآلي.

التفرغ للعمل بدوام كامل.

وظائف

وتأتي هذه الفرص ضمن الوظائف المعلنة عبر منصة "فرصنا"، في إطار دعم سوق العمل وربط الكفاءات باحتياجات الشركات، بما يسهم في توفير فرص عمل مستقرة برواتب تنافسية ومزايا تلبي تطلعات الصيادلة والباحثين عن العمل في مختلف التخصصات.