يترقب كثير من الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2026، مع اقتراب المناسبة الدينية، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة ستبقي الإجازة في موعدها الرسمي أو تقرر ترحيلها لتتصل بعطلة نهاية الأسبوع.

ويبحث المواطنون خلال الفترة الحالية عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف وعدد أيام العطلة، خاصة مع اقتراب حلول المناسبة، في ظل ترقب صدور القرارات المنظمة للإجازات الرسمية للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والقطاعين العام والخاص.

بالحسابات الفلكية، يوافق المولد النبوي الشريف لعام 1448 هـ يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، الموافق 12 من شهر ربيع الأول. وتعد هذه المناسبة من الإجازات الرسمية التي يحصل عليها العاملون في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص، وفقا للقرارات التي تصدرها الحكومة.

ومن المعتاد أن تعلن الحكومة الموعد النهائي للإجازة من خلال بيان رسمي قبل المناسبة، سواء بالإبقاء عليها في موعدها الأصلي أو ترحيلها، وفقا للسياسة المتبعة في تنظيم الإجازات الرسمية.

وفي حال صدور قرار بترحيل الإجازة إلى يوم الخميس، سيتمكن الموظفون الذين تكون عطلتهم الأسبوعية يومي الجمعة والسبت من الاستفادة من إجازة متصلة لمدة ثلاثة أيام.

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الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2026:

الأربعاء 26 أغسطس: إجازة المولد النبوي الشريف.

الثلاثاء 6 أكتوبر: إجازة عيد القوات المسلحة، وهي آخر الإجازات الرسمية خلال عام 2026.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026



يوافق المولد النبوي الشريف هذا العام يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، ومن المنتظر أن يصدر مجلس الوزراء قرارا رسميا بشأن الإجازة، مع إعلان الضوابط المنظمة لتطبيقها على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، إلى جانب صدور قرار وزارة العمل الخاص بالعاملين في القطاع الخاص.



جدول الإجازات الرسمية في مصر لعام 2026



جاءت الإجازات الرسمية المعتمدة خلال عام 2026 على النحو التالي:

الأربعاء 7 يناير: عيد الميلاد المجيد.

الخميس 29 يناير: عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير.

من الخميس 19 مارس حتى الإثنين 23 مارس: إجازة عيد الفطر المبارك.

الإثنين 13 أبريل: عيد شم النسيم.

السبت 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.

الخميس 7 مايو: عيد العمال.

الثلاثاء 26 مايو: وقفة عيد الأضحى المبارك.

من الأربعاء 27 مايو حتى الأحد 31 مايو: إجازة عيد الأضحى المبارك.

الخميس 18 يونيو: رأس السنة الهجرية.

الخميس 2 يوليو: إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.

الخميس 23 يوليو: عيد ثورة 23 يوليو.

الأربعاء 26 أغسطس: المولد النبوي الشريف.

الثلاثاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة.