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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الجالية المصرية في نيويورك تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو

ثورة 23 يوليو
ثورة 23 يوليو
رحمة سمير

أكد عدد من رموز الجالية المصرية في مدينة نيويورك لموفد التليفزيون المصري، اعتزازهم بالانتماء إلى الوطن، خلال احتفالية أقيمت بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، مشددين على أهمية تعزيز الروابط بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم.

وأشار الدكتور محمد عطا الله، رئيس جامعة مدينة نيويورك، إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يمثل جزءًا من وجدان المصريين المقيمين بالخارج، معربًا عن تقديره لدور القنصلية المصرية في تنظيم الفعاليات التي تجمع أبناء الجالية وتعزز ارتباطهم بمصر.

كما عبّر شريف بايزيد، رئيس قسم الموازنة بمدينة نيويورك، عن فخره بجذوره المصرية، مؤكدًا حرصه على زيارة مصر بانتظام والارتباط بثقافتها وتاريخها، واصفًا إياها بأنها "أم الحضارات".

وتطرق اللقاء إلى دور الجالية المصرية في دعم التواصل مع الوطن، حيث أشار الدكتور محمد عطا الله إلى أن رابطة العلماء المصريين في أمريكا وكندا تعمل على مد جسور التعاون بين علماء الداخل والخارج، معلنًا أن المؤتمر السنوي الـ53 للرابطة سيُعقد في مصر يوم 23 ديسمبر المقبل.

واختتم المشاركون بالتأكيد على استمرار جهود أبناء الجالية في تمثيل مصر بصورة مشرفة وتعزيز التعاون العلمي والثقافي بما يخدم الوطن.

ثورة 23 يوليو نيويورك المصريين في الخارج التليفزيون المصري مدينة نيويورك

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