ماذا يحدث للجسم عند تناول الزيزفون

يعد التليو أو الزيزفون من المواد الطبيعية التى تعزز المناعة وتساعد على حماية الجسم من الأمراض.

ووفقا لموقع webmd اليكم أهم فوائد الزيزفون أو التليو الصحية.

يقلل الالتهاب

يحتوي شاي الزيزفون على الكيرسيتين، الذي يتمتع بخصائص مضادة للأكسدة وهو فعال ضد الالتهابات، وخاصة في القلب وبقية الجهاز القلبي الوعائي.يحتوي شاي الزيزفون على مضادات أكسدة أخرى، مثل التيليروسيد والكامفيرول، التي تساعد على مكافحة الجذور الحرة والوقاية من الالتهابات في الجسم لذا، قد يُسهم شاي الزيزفون في الوقاية من الأمراض المزمنة الناتجة عن الالتهابات.

يخفف الألم الخفيف

بالإضافة إلى الكيرسيتين، يحتوي شاي الزيزفون أيضاً على عامل مضاد للتشنج يسمى نيرفين، والذي يمكن أن يساعد في تخفيف الألم والتقلصات المرتبطة بما يلي:

الصداع

تشنجات العضلات

ألم المفاصل

الحيض

يخفف القلق

أشارت الدراسات البحثية إلى أن مستخلصات شاي الزيزفون قد تخفف القلق بالطرق التالية:



يحاكي نشاط حمض جاما أمينوبوتيريك (GABA)، وهي مادة كيميائية في الدماغ لها تأثير مريح على الجهاز العصبي وقد يكون له تأثير طفيف على مستويات الهرمونات ويعزز الاسترخاء.

قد يجد الأشخاص الذين يعانون من تقلبات المزاج والتوتر المزمن أن شرب كوب دافئ من شاي الزيزفون يساعدهم على الشعور بالهدوء.