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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مواعيد قطارات القاهرة مرسى مطروح 2026 ذهابًا وعودة كاملة

مواعيد قطارات القاهرة مرسى مطروح 2026 ذهابًا وعودة كاملة
مواعيد قطارات القاهرة مرسى مطروح 2026 ذهابًا وعودة كاملة
عبد الفتاح تركي

يتزايد اهتمام المواطنين مع موسم الإجازات الصيفية بالبحث عن مواعيد قطارات القاهرة - مرسى مطروح ، تزامنًا مع الإقبال الكبير على السفر إلى المدينة الساحلية لقضاء العطلات والاستمتاع بالمصايف، ويحرص المسافرون على معرفة مواعيد الرحلات اليومية، وأيام تشغيل قطارات النوم والقطارات المكيفة، بالإضافة إلى ضوابط الحجز والتشغيل قبل التخطيط لرحلاتهم.

وتوفر هيئة السكك الحديدية عدة خيارات للسفر بين القاهرة ومرسى مطروح، تشمل قطارات النوم، والقطارات المكيفة الإسباني المطور، إلى جانب قطارات الدرجة الثالثة المكيفة التي تعمل يوميًا، بما يمنح الركاب بدائل متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم ومواعيد سفرهم.

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مواعيد قطارات النوم بين القاهرة ومرسى مطروح

تتضمن رحلات قطارات النوم بين القاهرة ومرسى مطروح قطارين يعملان في اتجاهي الذهاب والعودة وفق جدول تشغيل محدد خلال أيام الأسبوع.

وينطلق قطار رقم 772/773 (نوم) من القاهرة إلى مرسى مطروح في تمام الساعة 22:05 مساءً، ويصل إلى مرسى مطروح في الساعة 05:40 صباحًا.

ويعمل هذا القطار أيام السبت والاثنين والأربعاء.

أما قطار رقم 774/775 (نوم)، فيتحرك من مرسى مطروح إلى القاهرة في تمام الساعة 22:30 مساءً، ويصل إلى القاهرة في الساعة 05:35 صباحًا.

وتكون أيام تشغيل هذا القطار الأحد والثلاثاء والخميس.

ويتكون القطار من جرار + عربة قوى + 4 عربات نوم + 4 عربات ثانية مكيفة (إسباني مطور).

القطار الكهربائي الخفيف LRT

مواعيد القطارات المكيفة الإسباني المطور

تشمل الرحلات أيضًا قطارات مكيفة إسباني مطور تضم عربات الدرجة الأولى والثانية، وتعمل وفق جدول تشغيل محدد.

وينطلق قطار 772/773 مكيف من القاهرة إلى مرسى مطروح في تمام الساعة 22:05 مساءً، ويصل إلى مرسى مطروح في الساعة 05:40 صباحًا.

وتكون أيام تشغيله الأحد والثلاثاء والخميس.

وفي رحلة العودة، يغادر قطار 774/775 مكيف محطة مرسى مطروح في الساعة 22:30 مساءً، ويصل إلى القاهرة في الساعة 05:35 صباحًا.

ويعمل هذا القطار أيام الاثنين والأربعاء والجمعة.

ويتكون القطار من جرار + عربة قوى + 3 عربات أولى مكيفة + عربة بوفيه + 6 عربات ثانية مكيفة.

مواعيد قطارات الدرجة الثالثة المكيفة اليومية

توفر هيئة السكك الحديدية أيضًا رحلات يومية بالدرجة الثالثة المكيفة، بما يتيح خيارات إضافية للمسافرين بين القاهرة ومرسى مطروح.

ويتحرك قطار 1933/1934 (ليلي) من القاهرة في الساعة 23:10 مساءً، ويصل إلى مرسى مطروح في الساعة 07:00 صباحًا.

كما ينطلق قطار 1935/1936 (ظهيرة) من مرسى مطروح في الساعة 13:40 ظهرًا، ويصل إلى القاهرة في الساعة 20:55 مساءً.

أما قطار 939/940 (صباحي)، فيغادر القاهرة في الساعة 05:50 صباحًا، ويصل إلى مرسى مطروح في الساعة 13:35 ظهرًا.

وفي الاتجاه المقابل، يغادر قطار 942/943 (عصرًا) محطة مرسى مطروح في الساعة 16:15 عصرًا، ويصل إلى القاهرة في الساعة 21:00 مساءً.

ضوابط الحجز والتشغيل لقطارات القاهرة مرسى مطروح

حددت هيئة السكك الحديدية عددًا من الضوابط المنظمة لعمليات الحجز والتشغيل الخاصة بقطارات القاهرة - مرسى مطروح، وذلك لضمان انتظام الخدمة خلال موسم الصيف.

وتشمل هذه الضوابط تخصيص عربات محددة في الرحلات لأفراد القوات المسلحة، وذلك بالتنسيق مع قيادة التسهيلات وشراكة «أبيلا مصر».

كما تتيح الهيئة إمكانية الحجز للمجموعات على العربة رقم 3 بقطارات الإسباني المطور من خلال الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات.

وأوضحت أيضًا أنه يتم إتاحة المقاعد الشاغرة لمكتبي حجز القاهرة ومرسى مطروح يوميًا في تمام الساعة 14:00 ظهرًا.

وأكدت أن جميع القطارات تسير بالسرعات المقررة رسميًا على خط القاهرة / إيتاي البارود / مرسى مطروح.

انتظام حركة القطارات

خيارات متنوعة للمسافرين خلال موسم الصيف

توفر رحلات قطارات القاهرة - مرسى مطروح خيارات متعددة تناسب مختلف فئات الركاب، سواء من خلال قطارات النوم، أو القطارات المكيفة الإسباني المطور، أو قطارات الدرجة الثالثة المكيفة، بما يمنح المسافرين مرونة في اختيار مواعيد السفر المناسبة لهم خلال موسم المصايف، مع الالتزام بجداول التشغيل وضوابط الحجز المعلنة.

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