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أمير هشام : هشام نصر نائب رئيس الزمالك أعلن رسميا إنهاء قضايا نداي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام : هشام نصر نائب رئيس الزمالك أعلن رسميا إنهاء قضايا نداي

الزمالك
الزمالك
إسلام مقلد

كشف الإعلامي أمير هشام، تفاصيل ملف حصول الزمالك على الرخصة الإفريقية للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا للموسم المقبل، موضحًا أن هشام نصر نائب رئيس النادي أعلن بشكل رسمي عبر تطبيق خاص بإنهاء كافة القضايا الخاصة بالسنغالي نداي وكذلك مستحقات نادي أوليكساندريا الأوكراني، ثم خرجت بعض التصريحات من بعض الأطراف متضاربة بشأن هذه الملفات.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس عبر شاشة modern mti الفضائية: بعد تصريحات هشام نصر، لذلك تواصلت بشكل شخصي مع مصدر مقرب من إبراهيما نداي لاعب فريق الزمالك السابق، ونفى التوصل إلى تسوية مع النادي حتى الآن.

نفي التوصل لاتفاق رسمي

وأضاف: كذلك نفى المدير التقني لنادي أوليكساندريا الأوكراني التوصل لاتفاق رسمي مع الزمالك بشأن المستحقات المتأخرة من صفقة خوان بيزيرا حتى الآن.

وأوضح: مصدر داخل نادي الزمالك علق على تصريحات مسئول أوليكساندريا الأوكراني أكد أن النادي ليس مضطرًا لتوضيح أي شئ، خصوصا بعد تصريحات هشام نصر نائب رئيس النادي، رغم خروج تصريحات تنفي إنهاء القضايا الخارجية بشكل رسمي.

نفي الأطراف الخارجية

وواصل: المصدر الزمالكاوي أكد أن كلام هشام نصر حسم الأزمات رغم نفي الأطراف الخارجية.

وأكمل: المصدر أكد أن الزمالك نجح في تجميع الـ3 مليون دولار التي تخص مستحقات نداي وأوليكساندريا الأوكراني.. وسيتم المحاولة مع اللاعب السنغالي لجدولة المقابل المالي من أجل استغلال المبلغ المتبقى في تسديد مستحقات اللاعبين، وفي حالة رفض اللاعب سيتم تحويل الأموال "كاش".

أتم: حال الوصول ليوم 25 يوليو دون إنهاء القضايا ستكون أزمة كبرى بالنسبة لهشام نصر نائب رئيس النادي، خصوصًا أنه مسئول رسمي يمتلك خبرات إدارية كبيرة.

الإعلامي أمير هشام أمير هشام الزمالك الرخصة الإفريقية دوري أبطال إفريقيا هشام نصر نادي الزمالك

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