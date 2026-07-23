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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع الجنيه الذهب مع انتهاء تعاملات اليوم الخميس

سعر الجنيه الذهبب
سعر الجنيه الذهبب
محمد يحيي

ارتفع سعر الجنيه الذهب مع انتهاء تعاملات مساء اليوم الخميس 23-7-2026، علي مستوى محلات الصاغة المصرية.

الجنيه الذهب يرتفع

وصعد سعر الجنيه الذهب على أساس أسبوعي بقيمة بلغت 1160 جنيهاً من مطلع الأسبوع الجاري.

الجنيه الذهب

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وصل آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب 47.72 ألف جنيه.

الذهب يرتفع

وصعد سعر جرام الذهب مقدار 170 جنيها علي أساس أسبوعي خلال تداولات اليوم

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ آخر تحديث لسعر جرام الذهب 5965 جنيها .

800 جنيه فرق.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 1/7/2025

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة  6817 جنيها للشراء و  6754 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6249 جنيها للشراء و 6191 جنيها للبيع.

1000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5965 جنيها للشراء و 5910 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5112 جنيها للشراء و 5065 جنيها للبيع.

هبوط مفاجئ لـ الجنيه الذهب .. سعر المعدن الأصفر اليوم

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 47.72 ألف جنيه للشراء و 47.28 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

ووصل أوقية الذهب 4047 دولار للشراء و 4046 دولار للبيع.

سعر الجنيه الذهب سعر عيار 24 اليوم سعر عيار21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر جرام الذهب سعر الذهب في الصاغة مال واعمال اخبار مصر

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