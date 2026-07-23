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يواصل الصعود .. الذهب يرتفع 170 جنيها الآن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

يواصل الصعود .. الذهب يرتفع 170 جنيها الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر الذهب مع أول تعاملات مساء اليوم الخميس 23-7-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

الذهب يصعد

وصعد سعر جرام الذهب مقدار 170 جنيهًا منذ مطلع الأسبوع الجاري بالتوازي مع تجدد الصراع الأمريكي الإيراني.

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سعر الذهب اليوم

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 5980 جنيها.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6834 جنيها للشراء و6777 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 6264 جنيها للشراء و6212 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب اليوم

سعر عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5980 جنيها للشراء و5930 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا لنحو 5125 جنيها للشراء و5082 جنيها للبيع.

الذهب يتراجع للجلسة الثانية مع تصاعد التوترات في مضيق هرمز
سعر الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 47.84 ألف جنيه للشراء و47.44 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4066 دولارا للشراء و4065 دولارا للبيع.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر جرام الذهب

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