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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصفقة النووية السعودية تحت الاختبار.. ترامب يشترط انضمام المملكة إلى اتفاقيات أبراهام

ترامب وبن سلمان
ترامب وبن سلمان
ناصر السيد

وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شرطًا جديدًا على الاتفاق النووي مع السعودية، وذلك بعد يوم من الموافقة الرسمية عليه، حيث قال إن على السعودية الآن الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام.

وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس أن الاتفاق الموقع "سيتم الموافقة عليه"، لكنه أضاف أنه "مشروط تمامًا بانضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام المرموقة والناجحة".

ويوم الأربعاء، وقع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ونظيره السعودي الاتفاق الذي يمنح السعودية برنامجًا نوويًا مدنيًا.

وأثار الاتفاق بالفعل انتقادات من مسؤولين إسرائيليين، ومن المتوقع أن يخضع لتدقيق في الكونجرس. 

وكانت شبكة CNN قد أفادت سابقًا بأن الإدارة الأمريكية تركت الاتفاق معلقا لأشهر بسبب مخاوف بشأن الحرب مع إيران واحتمال رفض الكونجرس له.

وشدد ترامب في منشوره على أنه "لن يكون هناك تخصيب" للمواد النووية، لطالما أبدت السعودية مقاومةً لجهود الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، وهي مبادرة بدأت خلال ولاية ترامب الأولى وتوسعت خلال ولايته الثانية لإقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وجيرانها في الشرق الأوسط.

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