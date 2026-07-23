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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تصعيد خطير.. ترامب يهدد إيران برد ساحق إذا استمرت ضربات الحوثيين ضد السعودية

ترامب
ترامب
ناصر السيد

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من أنها ستتحمل المسؤولية إذا استمر الحوثيون في اليمن في استهداف السفن السعودية.

كتب ترامب على موقع "تروث سوشيال": "قبل عام، شنت الولايات المتحدة الأمريكية هجوماً قوياً جداً على الحوثيين، بسبب تدخلهم في التجارة، وذلك بإطلاق النار على السفن. ومنذ ذلك الحين، وخلال صراعنا مع إيران، تصرفوا بمسؤولية كبيرة".

وتابع قائلاً: "للأسف، عادوا الآن إلى إطلاق النار على سفينتين سعوديتين الليلة الماضية. ليكن هذا دليلاً على أنه إذا كرروا هذا الفعل، فستُحمّل الولايات المتحدة إيران المسؤولية، باعتبار الحوثيين وكيلاً أو ممثلاً لإيران، وسيتم إنزال عقاب عسكري كبير بإيران، وبالطبع بالحوثيين أنفسهم."

أعلن الحوثيون المتحالفون مع إيران يوم الاثنين أنهم يفرضون حصاراً بحرياً على المملكة العربية السعودية، وأطلقوا النار على ناقلتي نفط سعوديتين خلال الليل.

تصعيد خطير ترامب يهدد إيران ضربات الحوثيين ضربات الحوثيين ضد السعودية الرئيس الأمريكي

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