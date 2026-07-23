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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد صلاح حسني يهنئ عمرو دياب وتركي آل الشيخ

أحمد صلاح حسني
أحمد صلاح حسني
محمد سعيد

وجه الفنان أحمد صلاح حسني تهنئة للنجم عمرو دياب بعد طرح ألبومه "حبيتك".

عبر حسني عن اعجابه الشديد بأغنية "جيتلك" كلمات تركي آل الشيخ، ألحان نادر نور، توزيع عادل حقي، ميكس وماستر أمير محروس.

نشر فيديو عبر صفحته يوجه من خلاله رسالة للهضبة وللمستشار تركي آل الشيخ قائلاً: "ألف مبروك يا هضبة وألف مبروك يا أبو ناصر بصراحة عاملين حالة غير طبيعية".

يُذكر أن حسني تعاون مع الهضبة عمرو دياب بألحانه في أغنية "معاك برتاح" والتي صدرت في ألبوم "بناديك تعالى" عام 2011.

ألبوم عمرو دياب 

طرح الفنان عمرو دياب، أحدث ألبوماته "حبيتِك" وذلك عبر منصات الموسيقى المختلفة وقناته على يوتيوب بالتعاون مع سوني ميوزيك.

الألبوم يعد السادس والثلاثين في مسيرة الهضبة الممتدة لأربعين عامًا تربع خلالها على عرش الأغنية العربية، كأكثر مطرب عربي استماعًا في العصر الحديث.

- لولا البنات .. كلمات : مصطفى البرنس - لحن : عمرو دياب - توزيع أحمد إبراهيم

 2- الالوان .. كلمات : مصطفى حدوتة- لحن : إيهاب عبد الواحد - توزيع أحمد إبراهيم

3- جيتلك .. كلمات : رزام - لحن : نادر نور - توزيع عادل حقي

4- حبيتك .. كلمات : أمير طعيمة - لحن : عمرو مصطفى - توزيع أحمد إبراهيم

5- غيابه فرق .. كلمات : أيمن بهجت قمر - لحن : محمد يحيى - توزيع أحمد إبراهيم

6- أنا معاك .. كلمات : أمير طعيمة - لحن : عمرو مصطفى - توزيع أحمد إبراهيم

7- المفضل .. كلمات : منة القيعي - لحن : محمد يحيى - توزيع عادل حقي

8- وانتي جنبي.. كلمات : مصطفى حدوتة- لحن : إيهاب عبد الواحد - توزيع أحمد إبراهيم

9- بحاول .. كلمات : تامر حسين - لحن : عمرو دياب - توزيع أسامة الهندي

10- 12 بالليل .. كلمات : مصطفى حدوتة- لحن : محمد يحيى - توزيع أسامة الهندي

11- سلام كبير .. كلمات : ايمن بهجت قمر - لحن : ادهم بهجت قمر - توزيع أحمد إبراهيم

12- اتاخر عتابنا .. كلمات : رزام - لحن : عمرو مصطفى - توزيع اسامة الهندي.

أما هندسة صوت جميع أغنيات الألبوم وميكساج وماستر أمير محروس ، تسجيل الكورال شيري شكري ، تصوير فوتوغرافي الغلاف والأغاني كريم نور.

أحمد صلاح حسني تركي آل الشيخ عمرو دياب ألبوم عمرو دياب ألبوم حبيتك أغاني عمرو دياب

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