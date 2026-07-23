برلماني: كلمة الرئيس السيسي أكدت قدرة الدولة على تجاوز التحديات بالتماسك والوعي

أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو، تضمنت رسائل هامة تؤكد أن الدولة المصرية تواصل مسيرتها بثبات نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة، مستندة إلى إرث وطني عظيم يجمع بين الاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، كما حملت الكلمة رسائل طمأنة للمواطنين بأن الدولة قادرة على تجاوز التحديات الإقليمية والدولية، وماضية في تنفيذ خططها لتحقيق التنمية وتعزيز الأمن والاستقرار.

ذكرى ثورة يوليو

وقال الحفناوي، إن كلمة الرئيس السيسي أبرزت أن ما تحقق خلال السنوات الماضية من إنجازات في البنية التحتية والطاقة والإسكان والزراعة والتعليم والصحة وتوطين الصناعة، يعكس رؤية متكاملة لبناء دولة حديثة قادرة على مواجهة المتغيرات، مع التأكيد على أن الحفاظ على الأمن والاستقرار كان الركيزة الأساسية لاستمرار عملية التنمية رغم الأزمات العالمية والإقليمية.

وتابع عضو مجلس النواب: كما حملت الكلمة رسائل سياسية واضحة تؤكد ثبات الموقف المصري تجاه القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها الدعوة إلى وقف الحروب والصراعات، ورفض أي اعتداء على الدول العربية، والتأكيد على أن السلام العادل هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وهو ما يعكس الدور المصري المحوري في دعم الأمن الإقليمي وترسيخ الاستقرار.

ترسيخ الاستقلال الوطني

وأشار النائب ياسر الحفناوي إلى أن أبرز الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس تشمل التأكيد على أن ثورة 23 يوليو ستظل مصدر إلهام في ترسيخ الاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعية، والربط بين مبادئ ثورتي 23 يوليو و30 يونيو في بناء الدولة المصرية الحديثة، واستمرار الدولة في استكمال مسيرة الجمهورية الجديدة رغم التحديات والضغوط الاقتصادية والإقليمية، والحفاظ على الأمن والاستقرار باعتباره الأساس الحقيقي للتنمية وجذب الاستثمارات.

وأوضح أن الرئيس السيسي أكد على دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج، ودور مصر الإقليمي في نشر السلام ورفض الحروب والتصعيد، بالإضافة إلى توجيه رسالة ثقة وأمل للمصريين بأن المرحلة المقبلة تحمل مزيدًا من الإنجازات والتنمية، وتوجيه التحية للقوات المسلحة والشرطة وشهداء الوطن باعتبارهم صمام الأمان لحماية الدولة ومقدراتها.

ولفت النائب إلى أن كلمة الرئيس السيسي تعكس رؤية شاملة تؤكد أن الدولة المصرية ماضية في طريقها نحو التنمية والبناء، وأن قوة مصر لا تستند فقط إلى قدراتها العسكرية والأمنية، وإنما أيضًا إلى وعي شعبها وتماسك مؤسساتها، واستمرار العمل لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.