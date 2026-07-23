قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مش مصرية.. نقابة الأسنان عن طبيبة فيديو الرقص المثير داخل العيادة
موعد اختبارات القدرات لكليات جامعة الأزهر.. التسجيل يبدأ غدا
واشنطن تدق ناقوس الخطر.. تحذير أمريكي لإسرائيل من انهيار القطاع المصرفي بالضفة الغربية
الأمين العام للأمم المتحدة: الوضع في الشرق الأوسط على حافة وضع "لا يمكن تصوره"
إسرائيل تفرض حظرا شاملا على إشعال النار خارج المنازل حتى نهاية أغسطس | تفاصيل
شريك إستراتيجي مهم.. وزير الخارجية لنظيره البرازيلي: نعتز بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين
تفاصيل سعر العملات الأجنبية اليورو والدولار الآن
وزير الخارجية: نواصل البناء على زخم العلاقات مع البرازيل ونعزز أطر التشاور والتنسيق
لليوم الثالث .. نظافة وتجميل الجيزة ترفع مخلفات الهدم والبناء بسلم دائري الهرم | صور
النقل البري تكرم بطل التريلا عماد جلال .. وتؤكد : نموذج للمسؤولية والشهامة
رئيسة وزراء إيطاليا تتوافق مع الرئيس السيسي في طرحه لمواجهة الهجرة غير الشرعية
وزير الخارجية فى محاضرة بالفلبين: سياستنا تستند إلى مبدأ الاتزان الاستراتيجي الذي أرساه الرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

النقل البري تكرم بطل التريلا عماد جلال .. وتؤكد : نموذج للمسؤولية والشهامة

النقل البري تكرم بطل واقعة التريلات عماد جلال
النقل البري تكرم بطل واقعة التريلات عماد جلال
الديب أبوعلي

أشاد أشرف الدوكار، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، بالموقف البطولي الذي جسده السائق عماد جلال حسين، سائق النقل الثقيل، بعدما تمكن بحسن تصرفه وسرعة بديهته من الحيلولة دون وقوع حادث محتمل على طريق طنطا – المحلة، مؤكدا أن ما قام به يجسد أخلاقيات سائقي النقل البري وإحساسهم بالمسؤولية تجاه حماية الأرواح والحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق.

تكريم بطل واقعة التريلات

وأوضح الدوكار، أن السائق لاحظ أثناء سيره سيارة نقل محملة بحمولة زائدة وتميل بصورة تنذر بانقلابها أو اصطدامها بالمركبات المارة، فبادر على الفور بالسير بمحاذاتها ومساندة قائدها، حتى تمكن من مساعدته في الوصول إلى وجهته بأمان، في تصرف يعكس يقظة كبيرة وسرعة في اتخاذ القرار، إلى جانب حس عال بالمسؤولية.

وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري أنه، وبالاتفاق مع مجلس إدارة النقابة، تقرر تكريم السائق عماد جلال حسين تقديرا لهذا الموقف المشرف، وإبرازا للنماذج المضيئة بين سائقي النقل البري، وترسيخا لقيم الشهامة والانضباط والمسؤولية، بما يسهم في نشر ثقافة الالتزام وتعزيز السلامة على الطرق، ويقدم قدوة يحتذى بها بين العاملين في المهنة.

عماد جلال حسين سائق النقل الثقيل النقابة العامة للعاملين بالنقل البري طريق طنطا – المحلة تكريم بطل واقعة التريلات واقعة التريلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 وظهورها على صدى البلد|توضيح عاجل الآن

احدى جيران المجنى عليها

ساقان داخل حقيبة.. الجيران يروون تفاصيل مقت.ل أم على يد ابنتها بالإسكندرية

وزير التربية والتعليم

حقيقة إنتهاء الكنترولات من إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 |توضيح عاجل

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 | حقيقة انتهاء التصحيح غداً في الكنترولات

صورة من المقطع المتداول

مفاجأة غير متوقعة.. حقيقة رقص طبيبة أسنان داخل العيادة

ياسر جلال وبدوي فهمى

والله ما هسيبك.. فنان يستغيث بياسر جلال: بنام في الجراج وعندي سرطان ومش لاقي أتعالج

هايدي الشابوري

أهلها قالوا عليها بتهلوس.. فتاة بني سويف تكشف مأساتها داخل مصحة ونتيجة تحليل المخدرات

جروبات شاومينج

قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة|شاومينج يزعم اختراق الكنترولات وتغيير المجاميع والدرجات..والتعليم تُكذب

ترشيحاتنا

السوق الحضارى

محافظ الدقهلية يتابع أعمال إنشاء السوق الحضاري بميت غمر

محافظ الوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

الرئيس السيسي

محافظ كفرالشيخ يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى 74 لثورة 23 يوليو المجيدة

بالصور

جومانا مراد تتألق بإطلالة سوداء أنيقة

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد