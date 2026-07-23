النقل البري تكرم بطل التريلا عماد جلال .. وتؤكد : نموذج للمسؤولية والشهامة

أشاد أشرف الدوكار، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، بالموقف البطولي الذي جسده السائق عماد جلال حسين، سائق النقل الثقيل، بعدما تمكن بحسن تصرفه وسرعة بديهته من الحيلولة دون وقوع حادث محتمل على طريق طنطا – المحلة، مؤكدا أن ما قام به يجسد أخلاقيات سائقي النقل البري وإحساسهم بالمسؤولية تجاه حماية الأرواح والحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق.

تكريم بطل واقعة التريلات

وأوضح الدوكار، أن السائق لاحظ أثناء سيره سيارة نقل محملة بحمولة زائدة وتميل بصورة تنذر بانقلابها أو اصطدامها بالمركبات المارة، فبادر على الفور بالسير بمحاذاتها ومساندة قائدها، حتى تمكن من مساعدته في الوصول إلى وجهته بأمان، في تصرف يعكس يقظة كبيرة وسرعة في اتخاذ القرار، إلى جانب حس عال بالمسؤولية.

وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري أنه، وبالاتفاق مع مجلس إدارة النقابة، تقرر تكريم السائق عماد جلال حسين تقديرا لهذا الموقف المشرف، وإبرازا للنماذج المضيئة بين سائقي النقل البري، وترسيخا لقيم الشهامة والانضباط والمسؤولية، بما يسهم في نشر ثقافة الالتزام وتعزيز السلامة على الطرق، ويقدم قدوة يحتذى بها بين العاملين في المهنة.