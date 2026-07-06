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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

العاملين بالنقل البري تشكر كامل الوزير لحل أزمة الشاحنات المصرية بنيوم

وزير النقل كامل الوزير
وزير النقل كامل الوزير
الديب أبوعلي

تقدّم مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، برئاسة أشرف الدوكار، الأمين العام للاتحادين العربي والدولي للنقل، وأمين الصندوق المساعد بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بخالص الشكر والتقدير إلى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، تقديرًا لسرعة استجابته ومتابعته المباشرة لأزمة تكدس الشاحنات المصرية بميناء نيوم (ضبا) بالمملكة العربية السعودية.

وأكدت النقابة، أن تدخل وزير النقل أسفر عن تحرك عاجل من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر والمملكة العربية السعودية، لاحتواء الأزمة والعمل على سرعة إنهاء أسباب التكدس.

وأشار مجلس إدارة النقابة إلى أن هذا التحرك السريع يعكس حرص وزارة النقل على حماية حقوق السائقين المصريين، وتذليل العقبات التي تواجههم، بما يضمن انسيابية حركة النقل البري والتبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية، والحفاظ على مصالح العاملين بالقطاع.

وأشاد أشرف الدوكار بالجهود التي بذلها جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، والتنسيق مع الجهات السعودية المختصة لبحث أسباب التكدس، والمطالبة بإعفاء السائقين من غرامات تجاوز مدة المكوث الناتجة عن ظروف خارجة عن إرادتهم، إلى جانب تسريع الإجراءات وتيسير حركة دخول وخروج الشاحنات.

وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري ثقته في استمرار جهود وزارة النقل حتى الانتهاء من معالجة الأزمة بصورة كاملة، بما يحفظ حقوق السائق المصري، ويعزز كفاءة منظومة النقل البري المصرية، ويدعم حركة التجارة بين البلدين الشقيقين.

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