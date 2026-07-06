الفلبين تترقب وصول إعصار بافي خلال ساعات وتحذر من رياح عاتية وأمطار غزيرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفلبينية اليوم الإثنين أن إعصار "بافي" فائق القوة من المتوقع أن يدخل منطقة المسئولية الفلبينية بحلول مساء غد الثلاثاء أو الساعات الأولى من صباح بعد غد الأربعاء، حيث سيطلق عليه محليا اسم "إينداي"، مع استبعاد وصوله إلى اليابسة وفقا للتوقعات الحالية.

وقال المتنبئ الجوي في الهيئة ألدتسار أوريليو، إن الإعصار كان يتمركز، وفقا لآخر رصد، على بعد أكثر من 2300 كيلومتر شرق جزيرة لوزون، ولا يزال خارج منطقة المسؤولية الفلبينية.

وأضاف أن الإعصار يصاحبه رياح تبلغ سرعتها 215 كيلومترا في الساعة قرب مركزه، فيما تصل سرعة هبات الرياح إلى 265 كيلومترا في الساعة، ويتحرك باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي بسرعة 15 كيلومترا في الساعة، مقتربا من حدود المجال الفلبيني.

وأوضح أوريليو أنه إذا واصل الإعصار مساره وسرعته الحاليين، فمن المتوقع دخوله منطقة المسئولية الفلبينية مساء غد الثلاثاء أو فجر بعد غد الأربعاء، مؤكدا في الوقت ذاته أن السيناريوهات الحالية لا تشير إلى احتمال وصوله إلى الأراضي الفلبينية.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الإعصار قد يسهم في تعزيز الرياح الموسمية الجنوبية الغربية خلال الأيام المقبلة، ما قد يؤدي إلى هطول أمطار موسمية غزيرة ورياح أقوى في بعض المناطق.

وتوقعت الهيئة أن تشهد العاصمة مانيلا ومعظم أنحاء البلاد أجواء مستقرة بوجه عام، مع احتمال هطول أمطار رعدية محلية أو زخات مفاجئة خلال فترتي الظهيرة والمساء.

وحذرت الهيئة من أن العواصف الرعدية الشديدة قد تتسبب في سيول مفاجئة أو انهيارات أرضية في بعض المناطق، داعية السكان إلى متابعة التحديثات الجوية واتخاذ الاحتياطات اللازمة.