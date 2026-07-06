زوجة الشهيد أحمد المنسي عن مصطفى شوبير: صديق حمزة المحترم

أشادت منار سليم، زوجة الشهيد البطل أحمد المنسي، بمواقف حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي مصطفى شوبير.

وكتبت منار سليم عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك : صديق حمزة المحترم.. هو اللي بحث عن حمزة من سنوات وزاره في البيت، ومن يومها ومقطعش السؤال والاطمئنان عليه".

وفي نفس السياق كان قد حرص مصطفى شوبير على دعم نجل الشهيد "حمزة" منذ سنوات طويلة، حيث تواصل معه وسانده وزار أسرته في الإسماعيلية، ولم ينقطع عن متابعته والسؤال عنه .

علي الجانب الآخر، كان قد علق مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر على تأهل المنتخب لدور ال 16 من كأس العالم عقب الفوز امام استراليا بركلات الترجيح

وأكد مصطفى شوبير في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أن ما حدث أمر يشبه الحلم مشددا ان الجميع لا يستوعب ما حدث خاصة وان الجميع منذ اليوم الاول كان لا يريد العوده سريعا

وتابع ان منتخب مصر لم يشارك في كاس العالم من اجل التمثيل المشرف فقط مشددا ان الجميع بذل اقصى جهد لتحقيق نتائج جيده

وتابع “سنقاتل في كل مباراة حتى آخر دقيقة، حتى لو واجهنا غيابات أو إصابات.. سنلعب من أجل جماهيرنا وبلدنا ومن أجل أنفسنا، ولن نتخلى عن حلمنا”