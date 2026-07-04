مصطفى شوبير : منتخب مصر لم يشارك في كأس العالم من أجل التمثيل المشرف فقط

علق مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر على تأهل المنتخب لدور ال 16 من كأس العالم عقب الفوز امام استراليا بركلات الترجيح

وأكد مصطفى شوبير في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أن ما حدث أمر يشبه الحلم مشددا ان الجميع لا يستوعب ما حدث خاصة وان الجميع منذ اليوم الاول كان لا يريد العوده سريعا

وتابع ان منتخب مصر لم يشارك في كاس العالم من اجل التمثيل المشرف فقط مشددا ان الجميع بذل اقصى جهد لتحقيق نتائج جيده

وتابع “سنقاتل في كل مباراة حتى آخر دقيقة، حتى لو واجهنا غيابات أو إصابات.. سنلعب من أجل جماهيرنا وبلدنا ومن أجل أنفسنا، ولن نتخلى عن حلمنا”