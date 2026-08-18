وزير الأوقاف يستجيب لطلب مصلٍ بالحسين لأداء العمرة وزيارة النبي

استجاب الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، لطلب أحد المصلين بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، الذي تمنى أداء مناسك العمرة وزيارة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وجاء طلب المصلي عقب الصلاة، خلال افتتاح وزير الأوقاف ملتقى الفكر الإسلامي، بحضور عدد من قيادات الوزارة، حيث توجه إلى الوزير طالبًا مساعدته في السفر لأداء العمرة وزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وسلم المصلي جواز سفره إلى الدكتور أسامة الأزهري، الذي بادر بالاستجابة لطلبه، ووجه المسؤولين في مكتبه بأخذ جواز السفر والبدء فورًا في إجراءات الحجز اللازمة لسفره لأداء العمرة وزيارة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وجاءت استجابة وزير الأوقاف السريعة لطلب المصلي، خلال اللقاء الذي شهد افتتاح ملتقى الفكر الإسلامي، لتلبية رغبته في السفر لأداء العمرة وزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وزير الأوقاف يلتقي أئمة الجيزة

عقد الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، اجتماعًا مع أئمة مديرية أوقاف الجيزة، بمسجد المغفرة بحي العجوزة، بحضور الدكتور السيد عبدالباري - رئيس القطاع الديني بالوزارة، والدكتور محمد رجب خليفة - رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والشيخ سيد عمارة - مدير مديرية أوقاف الجيزة، وذلك لبحث سبل الارتقاء بمنظومة العمل الدعوي بمديرية أوقاف الجيزة، وتعزيز أداء الأئمة، بما يواكب رؤية الوزارة في بناء الشخصية الوطنية ونشر الفكر الرشيد.

وأوضح وزير الأوقاف، أن خدمة المسجد والقيام على شئونه ينبغي أن تكون في دائرة اهتمام الإمام وفي مقدمة أولوياته، وأن يؤدي هذه الرسالة بصدق وإخلاص؛ رجاء أن يفيض الله عليه من الخير والبركة وسعة الرزق جزاءً لإخلاصه وعنايته ببيت من بيوت الله، مشيرًا إلى أن الإمام متى جعل المسجد في مقدمة اهتمامه وأخلص في خدمته، كان بينه وبين الله حال خاص، وفتح الله له أبواب الخير والبركة، وتيسرت له سبل أداء رسالته، مؤكدًا أن العناية بالمسجد ليست مجرد مسئولية وظيفية، وإنما هي رسالة وأمانة وشرف.

وشدد الوزير أهمية التحصين من الفكر المتطرف، مؤكدًا أن الإمام يتحمل مسئولية كبيرة في بناء الوعي الصحيح، وتصحيح المفاهيم، ومواجهة الأفكار المنحرفة قبل أن تجد طريقها إلى عقول الشباب والنشء، من خلال خطاب دعوي واعٍ يقوم على العلم والفهم الصحيح للدين، ويرسخ قيم الاعتدال والرحمة والانتماء، ويحمي المجتمع من الغلو والتطرف.