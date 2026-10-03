إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

انطلق بالأمس الموقع الإلكتروني لـ"منتدى مصر 2026"، الذي أطلقه مجلس الوزراء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليفتح أمام المواطنين باب المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم حول أولويات المرحلة المقبلة. فكرة رائعة طرحها الرئيس، وأتمنى أن يشارك فيها كل من يحمل رأيًا أو تجربة أو اقتراحًا يمكن أن يضيف إلى حاضر بلدنا ومستقبلها.

أهمية الفكرة أنها تمنح الناس مساحة للحديث عن حياتهم، وتضع أمام المسؤولين تفاصيل تستحق الاهتمام والمتابعة. فالمواطن يعرف جيدًا ما يواجهه كل يوم، ويستطيع أن يشرح أين توجد المشكلة، وكيف تؤثر في أسرته وعمله. وقد تكون لديه فكرة بسيطة يفتح تنفيذها بابًا لحل ينتظره كثيرون.

أتمنى أن يكون منتدى مصر مرآة للشعب، تنعكس فيها أحلامه واحتياجاته وأسئلته، ومرآة للمسؤولين يرون فيها أثر قراراتهم في حياة المواطنين، وما يحتاج إلى متابعة أو مراجعة. هذه المشاركة تساعد على تحديد الأولويات، وتمنح الحوار عمقًا يستمده من تجارب الناس وخبراتهم.

كل رقم في تقرير حكومي وراءه حياة. الفصل الدراسي وراءه طفل نريد أن نطمئن إلى تعليمه، والمستشفى وراءها أسرة تنتظر شفاء عزيز، وفرصة العمل وراءها شاب يريد أن يبدأ حياته.

وحين يكتب هؤلاء عن تجاربهم، فإنهم يساعدون المسؤول على رؤية التفاصيل وفهم ما يحتاج إلى جهد إضافي حتى يشعر الناس بنتائج العمل.

لهذا أتمنى أن يدخل الجميع إلى الموقع. الأم تكتب ما يشغلها بشأن مدرسة أبنائها، والمعلم يشرح احتياجاته داخل الفصل، والطبيب يقدم رؤيته لتحسين الخدمة، وصاحب المشروع يتحدث عن العقبات التي تواجهه. والشباب، بما لديهم من معرفة وطموح، أمامهم فرصة لطرح أفكارهم والمشاركة في صنع مستقبلهم.

وأتمنى أن تصاحب هذه المشاركات متابعة واضحة، يعرف المواطن من خلالها كيف تم التعامل مع اقتراحه، وما الذي يمكن تنفيذه، وما الذي يحتاج إلى دراسة ووقت. فالاهتمام بما يكتبه الناس، وشرح الخطوات لهم بوضوح، يبنيان الثقة ويشجعان على استمرار المشاركة.

وللجامعات والجمعيات الأهلية ووسائل الإعلام دور في التعريف بالموقع ومساعدة من يحتاج إلى استخدامه، حتى تصل إليه أصوات من القرى والمدن، وتتنوع فيه الخبرات والتجارب.

شكرًا للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الفكرة التي تفتح بابًا للمشاركة في شؤون بلدنا. وعلينا أن نمنحها من وقتنا واهتمامنا، وأن نكتب بصدق وبروح المسؤولية.

ادخلوا إلى موقع منتدى مصر، واكتبوا ما يشغلكم وما تحلمون به لحياتكم ولأبنائكم. كل مشاركة تحمل أملًا، وكل فكرة تستحق أن تُسمع. يا رب مستقبلًا أفضل لبلدنا، وحياة أكثر طمأنينة لكل المصريين.