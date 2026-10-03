أسياس أفورقي يغادر إريتريا إلى مصر تلبيةً لدعوة الرئيس السيسي

غادر الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، إلى مصر في ساعة مبكرة من صباح اليوم، تلبيةً لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في زيارة عمل، بحسب بيان وزارة الإعلام الإريترية.

وسيشارك الرئيس أسياس خلال الزيارة ، في قمة رؤساء الدول التي تتناول قضايا الأمن الجماعي والاستقرار والشراكة.

وتُعد هذه القمة امتداداً للمنتديات الدورية التي تُعقد عبر منصات مختلفة وتتناول منطقة الجوار الأوسع، بما في ذلك منطقة البحر الأحمر وخليج عدن والخليج العربي وحوض النيل.

كما سيبحث الرئيس أسياس أفورقي والرئيس عبد الفتاح السيسي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بشكل أكبر خلال الزيارة.