اليابان.. تحذيرات رسمية من اقتراب إعصار "تشوي-وان"

حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، المواطنين اليوم السبت من الرياح و الأمواج العالية جراء اقتراب إعصار "تشوي-وان" من البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في نشرتها الإنجليزية أن الإعصار يقترب من البلاد من جهة بحر اليابان ومن المتوقع أن يجلب معه الرياح تصل سرعتها إلى 180 كيلومترا وأن يضرب مجموعة من الجزر اليابانية بدءا من الغد.

وحذرت السلطات من أن ارتفاع الأمواج قد يصل إلى ستة أمتار في بعض الحالات، وأن الرياح قد تشتد بشكل كبير، مطالبة السكان بتوخي الحيطة والحذر على مدار الأسبوع المقبل.



