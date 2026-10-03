الأهلي يوافق على فسخ عقد رضا سليم ورحيله في يناير | خاص

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، أن إدارة القلعة الحمراء وافقت على فسخ عقد المغربي رضا سليم، جناح الفريق الأول لكرة القدم، بالتراضي بين الطرفين، خلال الفترة القادمة.

الأهلي يوافق على فسخ عقد رضا سليم

وأوضح المصدر أن قرار الأهلي جاء بعد مناقشات بشأن مستقبل اللاعب، في ظل خروجه من حسابات الجهاز الفني خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن النادي وافق على إنهاء العلاقة التعاقدية مع رضا سليم بشكل ودي.

وأضاف أن اللاعب كانت أمامه عدة عروض خلال الفترة الأخيرة، من بينها عروض من أندية في ليبيا والكويت، إلا أن رضا سليم لم يوافق على تلك العروض، وهو ما دفع إدارة الأهلي إلى فتح الباب أمام فسخ العقد بالتراضي بدلًا من استمراره مع الفريق دون مشاركة منتظمة والتعاقد مع صفقة مدافع أجنبي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وأكد المصدر أن الأهلي يسعى إلى إنهاء ملف رضا سليم بصورة تحفظ حقوق جميع الأطراف، مع الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن كافة التفاصيل المالية والتعاقدية الخاصة بفسخ العقد.

وأشار إلى أن اللاعب سيحدد خطوته المقبلة خلال الفترة القادمة، سواء بالانتقال إلى نادٍ جديد داخل المنطقة العربية أو دراسة عروض أخرى، بعد انتهاء ارتباطه رسميًا بالنادي الأهلي.

وكان رضا سليم قد انضم إلى صفوف الأهلي قادمًا من الجيش الملكي المغربي، وشارك مع الفريق في عدد من البطولات المحلية والقارية، قبل أن تتراجع مشاركاته خلال الفترة الأخيرة.